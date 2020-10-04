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Рыбак утонул на озере в Карелии

Новости. Происшествия
16:07, 05 Октября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Трагедией закончилась рыбалка на небольшой ламбе в селе Спасская Губа Кондопожского района.

Как сообщается в паблике "Инспекторское отделение (г. Кондопоги) центра ГИМС",  несчастный случай произошел 3 октября. Двое мужчин на маломерном судне выехали на рыбалку на небольшом озере у села Спасская Губа.

"Одно неверное движение и судно опрокинулось. Оба оказались в холодной октябрьской воде. До берега рукой подать, судно находится рядом, погода благоприятствует. Один выплыл, второго рядом не оказалось. Итог печальный и уже не до рыбы. Как же так? Казалось бы – надень спасательный жилет и шанс добраться до берега возрастает в разы. Но эти предметы отсутствовали на маломерном судне", – пишут в паблике.

Напомним, рыбак, у которого случился инсульт, четыре часа дрейфовал в Онежском озере.

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Комментарии

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grisha
2020-10-05 17:01:29
Кому суждено утонуть, тот не умрёт от коронавируса.
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