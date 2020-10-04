Рыбак утонул на озере в Карелии

Трагедией закончилась рыбалка на небольшой ламбе в селе Спасская Губа Кондопожского района.

Как сообщается в паблике "Инспекторское отделение (г. Кондопоги) центра ГИМС", несчастный случай произошел 3 октября. Двое мужчин на маломерном судне выехали на рыбалку на небольшом озере у села Спасская Губа.

"Одно неверное движение и судно опрокинулось. Оба оказались в холодной октябрьской воде. До берега рукой подать, судно находится рядом, погода благоприятствует. Один выплыл, второго рядом не оказалось. Итог печальный и уже не до рыбы. Как же так? Казалось бы – надень спасательный жилет и шанс добраться до берега возрастает в разы. Но эти предметы отсутствовали на маломерном судне", – пишут в паблике.

Напомним, рыбак, у которого случился инсульт, четыре часа дрейфовал в Онежском озере.