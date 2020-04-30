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Рыбакам-любителям могут разрешить продавать уловы

Новости. Общество
21:05, 30 Апреля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Юрий Смитюк
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Росрыболовство подготовило две концепции законопроекта, разрешающего рыбакам-любителям продавать свои уловы.

Оба документа ведомство 20 апреля направило на согласование главам регионов, пишет РБК.

В пресс-службе ведомства подтвердили, что по поручению президента подготовили две концепции законопроекта, который предусматривает возможность продажи уловов, добытых на любительской рыбалке: "Одна касается продажи уловов рыбаками-любителями, другая – деятельности индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса". 

В концепциях, направленных на согласование главам регионов, предлагается закрепить в законе "О любительском рыболовстве" понятие "продукция любительского рыболовства" и определить перечень товаров, которые рыбак сможет продавать самостоятельно. По экспертным оценкам, приведенным Росрыболовством, любительской рыбалкой в России занимается от 10 до 20% населения, или не менее 15 млн человек. Продукция такого рыболовства – один из источников существования для жителей районов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

В то же время Росрыболовство указывает на отсутствие закрепленного в законе механизма, который позволял бы рыбакам-любителям продавать излишки улова "без сложных административных процедур и бумажной волокиты". Это, по мнению ведомства, ведет к высокому уровню нелегального сбыта уловов, добытых рыбаками-любителями, и ставит последних в неравное положение, например, с охотниками. Так, действующее законодательство предусматривает, что граждане могут продавать продукцию, полученную из природных ресурсов: к примеру, это касается добычи охотников-любителей или заготовок дикорастущих плодов и ягод.

Вариант № 1. Рыбаки не платят налогов

Согласно этой версии, любительская рыбалка не признается предпринимательской деятельностью. Соответственно, рыбаки-любители освобождаются от уплаты налогов. Один такой рыбак сможет продать не больше установленной суточной нормы улова – эта мера, по мнению Росрыболовства, поможет контролировать объемы продажи и не допустить легального сбыта уловов браконьеров. Для тех рыбаков-любителей, кто планирует продавать часть добытого улова, предлагается ввести новый вид документа – рыболовный билет, подтверждающий право на продажу. Выдавать его будут территориальные органы Росрыболовства.

Вариант № 2. Рыбаки платят налоги

Эта схема предусматривает, что продажа рыбаками-любителями улова относится к предпринимательской деятельности и "регламентируется в соответствии с налоговым законодательством о патентной системе налогообложения». Для них предполагается новый вид квот на добычу водных биоресурсов. Контролировать уловы будут территориальные органы Росрыболовства: для этого предлагается ввести специальные формы отчетности, а добытые уловы свозить в утвержденные властями субъекта места выгрузки, «имеющие причальные сооружения", где они будут проходить ветеринарный контроль.

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