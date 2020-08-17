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Рыбаки в Карелии спасли дрейфующих в озере туристов

Новости. Происшествия
06:40, 18 Августа 2020
фото: pixabay.com
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В Костомукше туристов на лодке унесло в озеро.

Руководитель инспекторского участка ГИМС по Костомукше Николай Гуртов рассказал о том, как 16 августа сотрудники МЧС весь день искали двух рыбаков-туристов на озере Верхнее Куйтто.

Как сообщает "64 параллель", группа костомукшан из 12 человек, в том числе и дети, решили провести выходные на берегу озера в районе мыса Ристиниеми. Двое "смельчаков" на рафте с мотором захотели порыбачить на спиннинги. Ушли с места стоянки примерно в 17.00 без телефонов и весел. Вскоре подул сильный ветер, с которым не мог справиться пятисильный подвесной мотор. Через некоторое время кончился бензин. Товарищи пробовали искать незадачливых рыбаков своими силами, но тщетно. И утром 16 августа они вынуждены были обратиться за помощью в МЧС. На розыски отправились две мотолодки из Вокнаволока.

Горе-рыбаков отнесло от места стоянки на 15-18 километров. Сообщить о своем местонахождении они смогли только на следующий день. Туристам повезло: они встретили более подготовленных рыбаков. Те приютили незадачливых путешественников, обогрели, накормили, снабдили бензином и, как только стих ветер, отправили в обратный путь.

"Организаторы турпохода нарушили правила безопасности на водных объектах в Карелии, а именно, не проинформировали МЧС о своих планах, допустили выход на воду неподготовленного экипажа маломерного судна. Сами рыбаки виноваты перед своими товарищами, членами семей и всеми, кому они испортили выходные", — считает руководитель инспекторского участка ГИМС по Костомукше Николай Гуртов.

Инспекторский участок ГИМС по Костомукше призывает жителей и гостей города: находясь на водоемах и в лесу, соблюдайте элементарные правила безопасности!

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