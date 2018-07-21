Рыбацкая избушка сгорела в Карелии

В Суоярвском районе пожар уничтожил рыбацкий дом, сообщает ГУМЧС по Карелии.

В пятницу в 17.39 было зарегистрировано возгорание в рыбацкой избушке в Суоярвском районе на озере Чинозеро. На место выехало пожарно-спасательное подразделение (5 человек, 2 единицы техники).

А 18.20 пожар был ликвидирован.