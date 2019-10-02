Рыбки, медведь и каменные шары появятся на улицах Петрозаводска

Администрация Петрозаводска планирует установить на центральных улицах города различные арт-объекты, которые, по мнению властей символизируют Карелию.

Они будут изготовлены к ленд-арт-фестивалю "Символы Карелии", приуроченному к празднованию 100-летия республики.

Эскизные изображения арт-объектов размещены в документации к аукциону для выбора организации, которая займется их изготовлением. Фото опубликованы в интернет-газете "Вести Карелии".