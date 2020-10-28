Рыболовные компании Карелии строят 5 новых судов

Карельские компании, занимающиеся выловом рыбы во внешних водоемах, строят 5 новых судов для ведения промысла.

Об этом сообщил в эфире телеканала "САМПО ТВ 360" министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов.

"Три предприятия, занимающиеся выловом рыбы, на верфях России строят 5 новых крупных судов, которые, начиная с 2022-2023 годов будут предназначены для вылова рыбы в северной части Атлантического океана, в Барецевом море", - сказал министр.

О других достижениях отрасли читайте в интернет-газете "Вести Карелии".