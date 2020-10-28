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Рыболовные компании Карелии строят 5 новых судов

Новости. Общество
12:40, 29 Октября 2020
фото: Юрий Смитюк / ТАСС
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Карельские компании, занимающиеся выловом рыбы во внешних водоемах, строят 5 новых судов для ведения промысла.

Об этом сообщил в эфире телеканала "САМПО ТВ 360" министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов.

"Три предприятия, занимающиеся выловом рыбы, на верфях России строят 5 новых крупных судов, которые, начиная с 2022-2023 годов будут предназначены для вылова рыбы в северной части Атлантического океана, в Барецевом море", - сказал министр.

О других достижениях отрасли читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-10-29 13:27:06
либерашки, рыбы в магазинах нет, цены заоблачные, всё уходит в китай. :)
Гость
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