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Рыболовы из Карелии смогут продавать свою продукцию в Европу и Великобританию

Новости. Экономика
15:10, 17 Августа 2021
фото: © Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия

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Рыбу после переработки на заводах в Кондопоге смогут отправлять на рынок в страны Евросоюза и Великобританию.

Предприятия ООО «Рыботорговая сеть» и ООО «Группа „Баренц“» завершили сертификацию рыбной продукции для экспорта в страны Европейского союза и Великобританию, сообщается на сайте правительства Карелии.

Специалисты проанализировали всю технологическую цепочку производства продукции на соответствие необходимым требованиям к качеству и безопасности — начиная от вылова рыбы, прохождения ветконтроля до этапа переработки улова. В результате еврономер получила вся линейка продукции заводов — возможность экспорта подтверждена для замороженного филе и разделанных тушек рыбы.

По планам первые поставки трески и пикши, добытые в Баренцевом море, заводы получат на переработку уже в августе.

Напомним, заводы построены в Кондопоге в 2020 году благодаря программе инвестиционных квот. На предприятиях общей мощностью свыше 60 тыс. тонн сырья в год будет производиться продукция глубокой степени переработки — в основном это мороженные  и охлажденные филе и стейки трески и пикши, а также тушка путассу. В результате реализации инвестпроектов будет создано более 100 рабочих мест.

Напомним, заводы построены в Кондопоге в 2020 году благодаря программе инвестиционных квот. Инвесторами ООО „Рыботорговая сеть“ и ООО „Группа ‚Баренц‘ вложено в создание предприятий более 2 млрд рублей. Мощность одного завода по производству филе, фарша и иных продуктов из трески и пикши составит около 75 тонн в сутки, второго — около 60 тонн филе рыбы в сутки. На предприятиях будут созданы около 100 рабочих мест.

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Комментарии

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бюджет
2021-08-17 18:20:20
И зачем здесь строить эти заводы если моря нет? И сколько будет с/стоимость кусочка трески если везут сюда тушку, а потом головы, хвосты, кости, требуху выкидывают? Сомневаюсь, что из отходов будут делать полезный продукт, как раньше зимой ЛПХ делали хвойно - витаминную муку для с/х, но раньше совхозы были.
Лана Текучева
2021-08-17 17:21:03
Мурманскую рыбу будут везти в Карелию на переработку?! Это до какого маразма нужно дойти! :)
Oleg Potekhin
2021-08-17 16:45:44
Там их ждут...)
баян
2021-08-17 16:11:23
Вы сначала своих накормите а потом отправляйте заграницу .цена за рыбу дороже чем мясо совсем сдурели!!!!
Беня
2021-08-17 17:39:50
баян, эуропейские рынки наше все, так сказать манна небесная. Такое ни в коем-случае нельзя проносить мимо рта. :)
карел
2021-08-17 16:43:57
баян, свои нищие , на них бабла не срубить .
Беня
2021-08-17 17:42:25
карел, то же верно. Ключевое слово "бабла" :)
ученик
2021-08-17 15:17:16
Значит совсем голову потеряют производители . загадят все водоёмы напрочь .
Самуил
2021-08-17 16:32:07
ученик, неважно учитесь. Речь о морской рыбе.
Беня
2021-08-17 17:41:47
Самуил, а море не водоем?
Хотя может и не водоем, поскольку вода там соленая, то море наверное ёмкость для засолки :)
Гость
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