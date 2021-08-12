Рыболовы из Карелии смогут продавать свою продукцию в Европу и Великобританию

Рыбу после переработки на заводах в Кондопоге смогут отправлять на рынок в страны Евросоюза и Великобританию.

Предприятия ООО «Рыботорговая сеть» и ООО «Группа „Баренц“» завершили сертификацию рыбной продукции для экспорта в страны Европейского союза и Великобританию, сообщается на сайте правительства Карелии.

Специалисты проанализировали всю технологическую цепочку производства продукции на соответствие необходимым требованиям к качеству и безопасности — начиная от вылова рыбы, прохождения ветконтроля до этапа переработки улова. В результате еврономер получила вся линейка продукции заводов — возможность экспорта подтверждена для замороженного филе и разделанных тушек рыбы.

По планам первые поставки трески и пикши, добытые в Баренцевом море, заводы получат на переработку уже в августе.

Напомним, заводы построены в Кондопоге в 2020 году благодаря программе инвестиционных квот. На предприятиях общей мощностью свыше 60 тыс. тонн сырья в год будет производиться продукция глубокой степени переработки — в основном это мороженные и охлажденные филе и стейки трески и пикши, а также тушка путассу. В результате реализации инвестпроектов будет создано более 100 рабочих мест.

Напомним, заводы построены в Кондопоге в 2020 году благодаря программе инвестиционных квот. Инвесторами ООО „Рыботорговая сеть“ и ООО „Группа ‚Баренц‘ вложено в создание предприятий более 2 млрд рублей. Мощность одного завода по производству филе, фарша и иных продуктов из трески и пикши составит около 75 тонн в сутки, второго — около 60 тонн филе рыбы в сутки. На предприятиях будут созданы около 100 рабочих мест.