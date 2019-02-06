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Новости. Экономика
07:20, 06 Февраля 2019
фото: https://vk.com/id419407976

Рыбоперерабатывающий цех откроют на острове Старчина в Карелии

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Открытие нового завода запланировано в первом квартале 2019 года, сообщила пресс-служба правительства Карелии.

По данным карельских властей, ООО "Белое море" для размещения цеха купило старое производственное здание в Беломорском районе. Там заменили аммиачное оборудование холодильника на фреоновое, закупили новое холодильное, фасовочное и вакуумное оборудование, линию сортировки и мойки. Общий объем инвестиций на реконструкцию первой очереди составил 20 млн. рублей.

Как рассказал генеральный директор компании "Белое море" Александр Самохвалов, открытие первой очереди завода, предусматривающей осуществление технологических процессов по мойке, сортировке, фасовке, вакуумной упаковке, заморозке и хранению морской рыбы, запланировано в первом квартале 2019 года.

Под брендом "Белое море" в вакуумной упаковке будут представлены пять видов замороженной непотрошеной рыбы – морской и пресноводной: сельдь беломорская, навага, корюшка азиатская, корюшка европейская и ряпушка Онежского озера.

Производственная мощность рыбоперерабатывающего производства рассчитана на 1 тыс. тонн в год с возможностью увеличения до 2-3 тыс. тонн в год. На первом этапе предполагается создать 12 новых рабочих мест.

В первом квартале 2020 года запланировано открытие второй очереди завода по переработке морской рыбы. Увеличится и ассортимент выпускаемой продукции: копченая беломорская сельдь, навага и другая морская и океаническая рыба. Кроме того, в 2020 году предприятие планирует приобрести два судна для увеличения объема вылова морской рыбы и, соответственно, увеличения объема переработки рыбы

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