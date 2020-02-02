Рыбопромышленные предприятия Карелии потратят 12 млрд на строительство новых судов

По заказу карельских рыбопромышленных предприятий в Санкт-Петербурге строится 5 рыболовных судов, которые предназначены для добычи и переработки трески и пикши.
Об этом сообщил министр сельского и рыбного хозяйства Владимир Лабинов на заседании Совета по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса при главе республики.
По словам министра, общий объем инвестиций в строительство флота составит 12 млрд рублей.
О других крупных инвестиционных проектах рыбохозяйственного комплекса читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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