Рыбовод в Карелии погиб в результате несчастного случая

В республике началось расследование несчастного случая со смертельным исходом.
Как сообщили в Госинспекции труда в Карелии, началось расследование несчастного случая со смертельным исходом, происшедшего с рыбоводом Общества с ограниченной ответственностью «Укса».
Выводы о причинах и обстоятельствах произошедшего будут сделаны после расследования.
Ранее стало известно о падении мужчины с 4 этажа здания в Петрозаводске. Пострадавший был госпитализирован.
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