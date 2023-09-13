Рыбовод в Карелии погиб в результате несчастного случая

В республике началось расследование несчастного случая со смертельным исходом.

Как сообщили в Госинспекции труда в Карелии, началось расследование несчастного случая со смертельным исходом, происшедшего с рыбоводом Общества с ограниченной ответственностью «Укса».

Выводы о причинах и обстоятельствах произошедшего будут сделаны после расследования.

Ранее стало известно о падении мужчины с 4 этажа здания в Петрозаводске. Пострадавший был госпитализирован.