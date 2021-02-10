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Рыбоводы получат право размещать на арендуемых лесных участках некапитальные хозпостройки

Новости. Экономика
12:46, 11 Февраля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Госдума одобрила в первом чтении "рыбохозяйственные" поправки в Лесной кодекс РФ

Государственная Дума России приняла в первом чтении поправки в Лесной кодекс страны, касающиеся использования лесов для нужд рыбного хозяйства. Законопроект допускает размещение на лесных участках, переданных в аренду для рыбохозяйственных целей, некапитальных строений и сооружений, предназначенных для приемки, обработки, перегрузки, хранения и выгрузки уловов водных биологических ресурсов, а также производства рыбной и иной продукции из водных биоресурсов.

Как отмечается в поправках, лесные участки могут предоставляться в аренду для рыбохозяйственных целей только лицам, обладающим правом на добычу водных биологических ресурсов. При этом правила использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере рыбного хозяйства устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

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