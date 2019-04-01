Рысь сменит лося на "Зимних фонтанах" в Петрозаводске

Новый талисман городского лыжного фестиваля «Зимние фонтаны» утвержден в минувшие выходные, сообщили в администрации Петрозаводска.

В последний день марта петрозаводские любители лыжных прогулок отпраздновали закрытие городского спортивного фестиваля "Зимние фонтаны". Лауреатам сезона снежных походов вручили медали, дипломы и подарки. Дети и взрослые поучаствовали в конкурсах и играх, угощались чаем, кашей и супом.

С выполнением лыжной программы лауреатов поздравил начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики Петрозаводска Антон Чивин. Обладателем главного приза – телевизора стала Елена Кузьмина.

Талисманом следующего фестиваля "Зимние фонтаны" будет рысь – такой выбор в ходе тайного голосования сделали петрозаводчане.

Фотоотчет о закрытии фестиваля "Зимние фонтаны" - на сайте "Петрозаводск спортивный".