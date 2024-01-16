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РЖД отменили несколько пассажирских поездов, которые следуют через Петрозаводск

Новости. Общество
13:15, 17 Января 2024
фото: © Павел Бедняков / ИЗВЕСТИЯ

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Причина отмены рейсов - ремонтные и профилактические работы на железной дороге.

Как сообщили в паблике «Петрозаводск транспортный», по отдельным датам и только на 2-3 рейса в апреле–мае 2024 года отменяют следующие поезда и прицепные вагоны, следующие через Петрозаводск.

Так, отменяется скорый поезд № 11 (двухэтажный) «Мурманск — Санкт-Петербург»:

— отправлением из Мурманска (в 10:10) 17 и 25 апреля, а также 7 мая;

— отправлением из Петрозаводска (в 04:19) 18 и 26 апреля, а также 8 мая;

— прибытием в Санкт-Петербург (в 10:09) 18 и 26 апреля, а также 8 мая.

Отменяется скорый поезд № 12 (двухэтажный) «Санкт-Петербург — Мурманск»:

—отправлением из Санкт-Петербурга Лад. (в 21:24) 15 и 23 апреля, а также 5 мая;

— прибытием в Петрозаводск (в 02:51) 16 и 24 апреля, а также 6 мая;

— прибытием в Мурманск (в 21:23) 16 и 24 апреля, а также 6 мая.

Отменяется скорый поезд № 91 «Мурманск — Москва»:

— отправлением из Мурманска (в 21:08) 16 и 24 апреля, а также 6 мая 2024 года;

— отправлением из Петрозаводска (в 20:57) 17 и 25 апреля, а также 7 мая;

— прибытием в Москву (в 10:39) 18 и 26 апреля, а также 8 мая.

Отменяется скорый поезд № 92 «Москва — Мурманск»:

— отправлением из Москвы (в 20:10) 14 и 22 апреля, а также 4 мая 2024 года;

— прибытием в Петрозаводск (в 09:58) 15 и 23 апреля, а также 5 мая 2024;

— прибытием в Мурманск 16, 24 апреля, 6 мая 2024 года.

Отменяется скорый фирменный поезд «Арктика» № 15 «Мурманск — Москва с заходом в С.-Петербург»:

— отправлением из Мурманска (в 19:30) 16 и 24 апреля, а также 6 мая,

— отправлением из Петрозаводска (в 15:11) 17 и 25 апреля, а также 7 мая;

— прибытием в Москву (в 08:02) 18 и 26 апреля, а также 8 мая.

Также отменяются прицепные вагоны беспересадочного сообщения, следующие через Петрозаводск в составе скорых фирменных поездов «Арктика» № 15 «Мурманск — Москва через СПб» и № 16 «Москва — Мурманск через СПб», а именно:

отменены беспересадочные вагоны сообщением «Мурманск — Белгород — Мурманск»:

— отправлением из Петрозаводска (в 15:11) 17 и 25 апреля, а также 7 мая (и прибытием в Белгород в 22:35 18 и 26 апреля, а также 8 мая).

— отправлением из Белгорода (в 09:38 с поездом № 120 Белгород — Петербург») 14 и 22 апреля, а также 4 мая (и прибытием в Петрозаводск в 16:40 15 и 23 апреля, а также 5 мая).

Отменены беспересадочные вагоны сообщением «Мурманск — Псков — Мурманск»:

— отправлением из Петрозаводска (в 15:11) 17 и 21 апреля (и прибытием в Псков в 08:16 18 и 22 апреля);

— отправлением из Пскова (в 18:10 с поездом № 10 «Псков-Москва») 9 и 14 апреля (и прибытием в Петрозаводск 10 и 15 апреля в 16:40).

Отменены беспересадочные вагоны сообщением «Мурманск — Великие Луки — Мурманск»:

— отправлением из Петрозаводска (в 15:11) 12 и 17 апреля (и прибытием в Великие Луки в 07:50 13 и 18 апреля);

— отправлением из Великих Лук (в 20:24 с поездом № 607 «Великие Луки — Петербург») 14 и 18 апреля (и прибытием в Петрозаводск в 16:40 15 и 19 апреля).

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