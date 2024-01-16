РЖД отменили несколько пассажирских поездов, которые следуют через Петрозаводск

Причина отмены рейсов - ремонтные и профилактические работы на железной дороге.

Как сообщили в паблике «Петрозаводск транспортный», по отдельным датам и только на 2-3 рейса в апреле–мае 2024 года отменяют следующие поезда и прицепные вагоны, следующие через Петрозаводск.



Так, отменяется скорый поезд № 11 (двухэтажный) «Мурманск — Санкт-Петербург»:



— отправлением из Мурманска (в 10:10) 17 и 25 апреля, а также 7 мая;



— отправлением из Петрозаводска (в 04:19) 18 и 26 апреля, а также 8 мая;



— прибытием в Санкт-Петербург (в 10:09) 18 и 26 апреля, а также 8 мая.



Отменяется скорый поезд № 12 (двухэтажный) «Санкт-Петербург — Мурманск»:



—отправлением из Санкт-Петербурга Лад. (в 21:24) 15 и 23 апреля, а также 5 мая;



— прибытием в Петрозаводск (в 02:51) 16 и 24 апреля, а также 6 мая;



— прибытием в Мурманск (в 21:23) 16 и 24 апреля, а также 6 мая.



Отменяется скорый поезд № 91 «Мурманск — Москва»:



— отправлением из Мурманска (в 21:08) 16 и 24 апреля, а также 6 мая 2024 года;



— отправлением из Петрозаводска (в 20:57) 17 и 25 апреля, а также 7 мая;



— прибытием в Москву (в 10:39) 18 и 26 апреля, а также 8 мая.



Отменяется скорый поезд № 92 «Москва — Мурманск»:



— отправлением из Москвы (в 20:10) 14 и 22 апреля, а также 4 мая 2024 года;



— прибытием в Петрозаводск (в 09:58) 15 и 23 апреля, а также 5 мая 2024;



— прибытием в Мурманск 16, 24 апреля, 6 мая 2024 года.



Отменяется скорый фирменный поезд «Арктика» № 15 «Мурманск — Москва с заходом в С.-Петербург»:



— отправлением из Мурманска (в 19:30) 16 и 24 апреля, а также 6 мая,



— отправлением из Петрозаводска (в 15:11) 17 и 25 апреля, а также 7 мая;



— прибытием в Москву (в 08:02) 18 и 26 апреля, а также 8 мая.



Также отменяются прицепные вагоны беспересадочного сообщения, следующие через Петрозаводск в составе скорых фирменных поездов «Арктика» № 15 «Мурманск — Москва через СПб» и № 16 «Москва — Мурманск через СПб», а именно:



отменены беспересадочные вагоны сообщением «Мурманск — Белгород — Мурманск»:



— отправлением из Петрозаводска (в 15:11) 17 и 25 апреля, а также 7 мая (и прибытием в Белгород в 22:35 18 и 26 апреля, а также 8 мая).



— отправлением из Белгорода (в 09:38 с поездом № 120 Белгород — Петербург») 14 и 22 апреля, а также 4 мая (и прибытием в Петрозаводск в 16:40 15 и 23 апреля, а также 5 мая).



Отменены беспересадочные вагоны сообщением «Мурманск — Псков — Мурманск»:



— отправлением из Петрозаводска (в 15:11) 17 и 21 апреля (и прибытием в Псков в 08:16 18 и 22 апреля);



— отправлением из Пскова (в 18:10 с поездом № 10 «Псков-Москва») 9 и 14 апреля (и прибытием в Петрозаводск 10 и 15 апреля в 16:40).



Отменены беспересадочные вагоны сообщением «Мурманск — Великие Луки — Мурманск»:



— отправлением из Петрозаводска (в 15:11) 12 и 17 апреля (и прибытием в Великие Луки в 07:50 13 и 18 апреля);



— отправлением из Великих Лук (в 20:24 с поездом № 607 «Великие Луки — Петербург») 14 и 18 апреля (и прибытием в Петрозаводск в 16:40 15 и 19 апреля).