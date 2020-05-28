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28.05.2020 09:23

РЖД отменили социальную дистанцию в поездах

Новости. Общество
20:40, 28 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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РЖД отменили в поездах дальнего следования рассадку пассажиров с социальной дистанцией, которую ранее ввели для борьбы с распространением коронавируса.

Уже на 29 мая билеты можно приобрести на любые места без учета дистанции, сообщили в издании "РИА Новости".
 
"Холдинг РЖД следует временным рекомендациям по профилактическим мерам для обеспечения противоэпидемической безопасности пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, утвержденным Минтрансом по согласованию с Роспотребнадзором. На рейсы поездов дальнего следования отправлением после 28 мая открыта продажа на все места", – пишет пресс-служба РЖД.

Компания начала продавать билеты в поезда дальнего следования с учетом социальной дистанции в апреле.

Напомним, ранее при оформлении проездных документов в купейные вагоны дальнего следования пассажиры размещались не более двух человек в купе, а в плацкартных – не более трех в одном отсеке.

 
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