РЖД протестировала беспилотный поезд "Ласточка"

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Компания "РЖД" провела первый тест-драйв беспилотной "Ласточки".
Мероприятие прошло на экспериментальном кольце ВНИИЖТ в Щербинке, сообщил представитель вице-премьера России Максима Акимова.
"Уважаемые коллеги, мы только что совершили первый проезд по нашему технологическому полигону на поезде "Ласточка" в абсолютно беспилотном режиме. Отработав не только технологии общения подвижного состава с дорогой, все технологии, в которых задействовано техническое зрение, управляя движением состава абсолютно без участия человека, но и технологии дистанционного управления", — заявил Акимов.
Подробности - на сайте издания "Вести Карелии".
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