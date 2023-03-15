РЖД сократила время предварительной продажи билетов на ряд поездов до 45 суток

Время открытия предварительной продажи билетов на ряд поездов сокращено до 45 суток до даты отправления, сообщили в РЖД.

Временно сокращена глубина продажи билетов на некоторые поезда в связи с модернизацией железнодорожной инфраструктуры.

Действующее расписание ряда поездов дальнего следования отправлением с 17 мая 2023 года будет скорректировано в связи с проведением работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле.

По этой причине продажа билетов на некоторые поезда дальнего следования временно будет осуществляться за 45 суток.

Изменения коснутся, в частности, поездов дальнего следования, курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, некоторыми городами Краснодарского края, Приволжья, Черноземья, Урала, Северного Кавказа и др.

Со списком поездов, глубина продажи билетов на которые будет временно осуществляться за 45 суток, можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД».

РЖД приносит пассажирам извинения за временные неудобства.