РЖД возобновит курсирование более 160 поездов дальнего следования

РЖД в ближайшее время восстановят в расписании более 100 поездов дальнего следования формирования Федеральной пассажирской компании, которые отменялись на фоне пандемии коронавируса.

В результате за время снятия ограничений вернутся в график или увеличат периодичность курсирования более 160 поездов, в том числе все скоростные поезда – "Сапсан", "Стриж" и "Ласточка", пишет ТАСС.



На данном этапе планируется курсирование более 350 пар пассажирских поездов РЖД, или 2/3 от объемов, предусмотренных графиком движения поездов дальнего следования на 2020 год.

В компании напомнили, что в поездах дальнего следования принимаются все меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров -–в том числе обеспечено наличие бесконтактных инфракрасных термометров для измерения температуры. Обратившись к проводнику, пассажиры могут приобрести маски и перчатки.