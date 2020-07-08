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РЖД возобновит курсирование более 160 поездов дальнего следования

Новости. Общество
19:40, 08 Июля 2020
фото: © Андрей Махонин/ТАСС
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РЖД в ближайшее время восстановят в расписании более 100 поездов дальнего следования формирования Федеральной пассажирской компании, которые отменялись на фоне пандемии коронавируса.

В результате за время снятия ограничений вернутся в график или увеличат периодичность курсирования более 160 поездов, в том числе все скоростные поезда – "Сапсан", "Стриж" и "Ласточка", пишет ТАСС.

На данном этапе планируется курсирование более 350 пар пассажирских поездов РЖД, или 2/3 от объемов, предусмотренных графиком движения поездов дальнего следования на 2020 год.

В компании напомнили, что в поездах дальнего следования принимаются все меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров -–в том числе обеспечено наличие бесконтактных инфракрасных термометров для измерения температуры. Обратившись к проводнику, пассажиры могут приобрести маски и перчатки.

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