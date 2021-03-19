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С 1 апреля изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

Новости. Общество
20:40, 20 Марта 2021
фото: © РИА Новости / Максим Блинов
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С 1 апреля начинающим автомобилистам не придется отдельно сдавать "площадку" на экзамене в ГИБДД.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.

 "Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения", — пояснили в ведомстве.

Нововведение коснется тех, кто готовится управлять легковым автомобилем, грузовиком и автобусом. Для желающих получить права на вождение мотоцикла сохранят прежний формат экзамена — с "площадкой".

Кроме того, изменился список нарушений и ошибок, за которые начисляют штрафные баллы. Перечень разделили на подгруппы по одному, двум и трем баллам. В отдельный блок вынесли грубые ошибки, из-за которых экзамен прекращается сразу. Теперь к ним добавились езда с непристегнутым ремнем безопасности или использование телефона на дороге. Как и прежде, для успешной сдачи экзамена необходимо набрать не больше пяти штрафных баллов.

Еще одно нововведение — возможность присутствия наблюдателя в машине во время экзамена. В этой роли могут выступить кандидаты в водители, ожидающие своей очереди, представители общественных организаций и автошкол. Эта мера позволит повысить прозрачность экзамена и разрешить возможные спорные ситуации.

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