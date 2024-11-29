С 1 декабря россиянам запретили ездить без зимней резины на легковых автомобилях

С 1 декабря вступил в силу сезонный запрет на езду без зимних шин, он продлится до 1 марта.

С 1 декабря вступил в силу запрет на управление легковым автомобилем без зимних шин. Нарушение считается «условием, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». ГИБДД может применить санкцию в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей. Зимняя резина обязательна до 1 марта, пишет «КоммерсантЪ».

Согласно действующим правилам, в качестве зимней резины может использоваться так называемая «липучка» и шипованная шина, при этом покрышки должны быть одинаковыми на всех колесах. Шипованные шины при установке должны быть на всех осях. Остаточная глубина протектора не должна быть меньше 4 мм либо определяться по индикатору износа, уточняет «Ъ».