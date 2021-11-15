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С 1 декабря у некоторых категорий пенсионеров увеличилась пенсия

Новости. Общество
09:00, 02 Декабря 2021
фото: Игорь Самохвалов/ПГ

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Очередная индексация суммы так называемой фиксированной выплаты к страховой пенсии проведена для трех категорий пенсионеров.

Как сообщает ТАСС, это касается тех, кому в ноябре исполнилось 80 лет, граждан, закончивших свою трудовую карьеру три месяца назад (в августе), и пенсионеров, которые подавали заявление на перерасчет пенсии.

Размер индексации зависит от категории, к которой относится пенсионер. Восьмидесятилетним  фиксированную выплату к страховой части пенсии удвоят. Вместо 6 тыс. рублей она будет составлять чуть больше 12 тыс. (12 088,96 рубля).

За каждого нового иждивенца предусмотрена доплата в 30% от суммы фиксированной выплаты, то есть чуть больше 2 тыс. рублей. Пенсионерам, перешедшим из работающих в неработающие, сумму индексируют с учетом их индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Тем, кто живет в сложных климатических условиях, фиксированная выплата будет умножена на соответствующий региональный коэффициент.

У тех, кто отработал не менее 15 лет на Крайнем Севере, суммы индексации сильно зависят от сопутствующих условий («северного» и общего трудового стажа, наличия иждивенцев и т. д.).

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