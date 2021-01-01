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С 1 января россиянам запретили брать с собой на пляж животных

Новости. Общество
18:40, 01 Января 2021
фото: Столица на Онего
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Россиянам запрещается брать с собой на пляж животных, кроме собак-поводырей, с 1 января 2021 года.

"Посетителям пляжей запрещается... 4.2.7. Приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей", - следует из единых требований к обеспечению безопасности отдыхающих на пляжах в России, которые опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости.

Кроме того, посетителям пляжей запрещается играть в спортивные игры в неотведенных для этих целей местах, а также "допускать действия, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся". Кроме того, нельзя купаться при подъеме на пляже красного или черного флагов, а также заплывать за буйки, срывать их или притапливать.

"На пляжах организаций отдыха и оздоровления детей в период купания детей спасательная лодка со спасателем должна находиться не далее двух метров от внешней стороны границы зоны купания", - отмечается в документе.

Устанавливаются также обязательные требования к владельцам пляжей. Так, например, с 1 июля 2021 года они будут обязаны проводить водолазное обследование дна пляжа в границах заплыва, обеспечивать создание и работу спасательных постов на весь период эксплуатации пляжей и сообщать в экстренные службы о ЧС.

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Комментарии

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однозначно
2021-01-01 19:04:38
Щас либерда завизжит : А у нас есть пляжи ?! :)
Off
2021-01-01 19:38:30
однозначно, социопат ..они в Москве и Саудовской Аравии визжат и потешаются над клоуном в колготках ...
Гость
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