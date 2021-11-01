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С 1 ноября вводится новый ГОСТ на окна с защитой для детей

Новости. Общество
18:20, 01 Ноября 2021
фото: © Александр Кряжев / РИА «Новости»

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Новые требования включают в себя не только детский замок, но и использование специальной фурнитуры и блокираторов, мешающих случайному открытию окон.

Документ вступает в силу 1 ноября, новые требования включают в себя не только детский замок, но и использование специальной фурнитуры и блокираторов, мешающих случайному открытию окон. Для повышения безопасности застройщикам рекомендуют применять стекла со шлифованными кромками, пишет ТАСС.

Кроме того, впервые вводится обязательная маркировка противомоскитной сетки специальным предупреждающим знаком на лицевой стороне, который говорит о том, что она не является защитной конструкцией. Новые требования также касаются высоты подоконника, площади неоткрывающихся створок в оконных блоках, наличия блокирующих замков детской безопасности.

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