21:05, 25 Сентября 2019
С 1 октября у сотрудников госорганов, не состоящих на госслужбе, вырастет зарплата
Новости по теме
Загрузка...
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении с 1 октября окладов работникам федеральных государственных органов, не состоящим на госслужбе.
Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости.
"Повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза должностные оклады работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы", - говорится в постановлении.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении с 1 октября текущего года окладов дипломатических работников, гражданских госслужащих, работников юстиции.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.09.2019, 15:04
18.09.2019, 13:50
20.09.2019, 18:18
Аналитика
Сегодня 15:53
Обществоведение
Гособвинитель зачитал показания матери "петрозаводского маньяка" Антона Ипатова, данные во время следствия, так как женщина отказалась свидетельствовать против сына в Верховном суде Карелии.
Сегодня 11:49
24.09.2019 15:22
24.09.2019 15:21
24.09.2019 09:13
Чтиво
Сегодня 16:10
Без политики
Новая детская клиника "Здравляндия" за несколько месяцев своей работы успела влюбить в себя сотни карельских детишек и заслужить доверие родителей за свой особенный подход к детской медицине.
Сегодня 16:02
Сегодня 11:34
24.09.2019 15:51
Медиа
24.09.2019 11:07
Опрос
Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков?
Комментарии