С 1 октября у сотрудников госорганов, не состоящих на госслужбе, вырастет зарплата

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении с 1 октября окладов работникам федеральных государственных органов, не состоящим на госслужбе.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости.

"Повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза должностные оклады работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы", - говорится в постановлении.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении с 1 октября текущего года окладов дипломатических работников, гражданских госслужащих, работников юстиции.