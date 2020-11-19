С 2022 года изменится схема выплаты по больничным

Выплаты по больничным с 2022 года будут оформляться автоматически.

Россияне с 2022 года будут получать выплаты по больничным листам и в связи с беременностью и родами без оформления дополнительных заявлений, напрямую, а не через работодателя. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании правительства России, пишет ТАСС.

"Правительство вводит новый порядок выплаты и пособий по материнству, они будут перечисляться людям напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя", - сообщил он.

Глава кабмина напомнил, что в некоторых регионах такая система работает в пилотном режиме и успела хорошо себя зарекомендовать. "С 2022 года такую практику распространим на всю страну, - подчеркнул он. - Более того, перейдем на проактивный формат работы: пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности, никаких заявлений писать будет просто не нужно".

Мишустин отметил, что это позволит снизить объем "бумажной" работы в организациях и ускорить получение денег гражданами. При этом процесс получения сведений для назначения пособий будет проходить в электронном виде, что поможет людям сберечь время, силы и нервы, добавил премьер-министр.