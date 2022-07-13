С 25 по 31 августа Прионежская сетевая компания продолжит подготовку электросетей к зиме 

АО «ПСК» выполняет намеченные ремонты и другие мероприятия, направленные на безаварийное прохождение осенне-зимнего сезона 2022/23.
Энергетики предупреждают население, что выполнение ремонтных работ на энергообъектах невозможно без кратковременных отключений потребителей и просит отнестись к этому с пониманием.
С 25 июля по 31 августа кратковременные отключения возможны:
Прионежский муниципальный район:
— 25 июля с 9.00 до 16.00. Коттеджный поселок «Тапиола» («Карельская деревня»); деревня Верхний Бесовец; поселок Тепличный.
— 25 июля с 10.00 до 15.00. Местечко Лососинное: база отдыха «Русский Север».
— С 25 по 29 июля с 10.00 до 16.00. Деревня Косалма.
— С 25 по 31 июля с 9.00 до 17.00. Окрестности станции Орзега: СНТ «Березка-2», «Виктория», «Елочка», «Озерки», «Ветерок», «Светофор», «Строитель», «Мелодия»; местечко Елчезеро.
— С 25 по 29 июля с 9.00 до 17.00. Деревня Бесовец ПМУСП «Мемориал», кладбище; местечко Урозеро; деревня Порожки; деревня Намоево; местечко Сургуба.
— 25, 26 и 29 июля с 9.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка.
— 26 июля с 10.00 до 15.00. Деревня Педасельга.
— 27 июля с 9.00 до 16.00. Станция Пяжиева Сельга; деревня Бесовец.
— 27 и 28 июля с 10.00 до 16.00. Деревня Царевичи.
— 28 и 29 июля с 10.00 до 16.00. Станция Деревянка.
Петрозаводский городской округ:
— С 27 по 29 июля с 9.00 до 16.00. Местечко Бараний Берег.
Пряжинский национальный район:
— С 25 по 31 июля с 9.00 до 17.00. Станция Падозеро; деревня Падозеро: 8 км, 33 км.
— 27 и 28 июля с 10.00 до 15.00. Поселок Чална.
Медвежьегорский муниципальный район:
— 29 июля с 9.00 до 16.00. Поселок Сергиево: улица Центральная.
— С 29 по 31 июля с 8.00 до 17.00. Деревня Жарниково.
— С 29 по 31 июля с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Анохина, Кондопожская, 23-го Июня.
Питкярантский муниципальный район:
— С 25 по 31 июля с 10.00 до 16.00. Город Питкяранта: улица Горького.
Лоухский муниципальный район:
— С 25 по 30 июля с 8.00 до 9.00 и с 17.00 до 18.00. Поселок Тунгозеро.
— С 25 по 29 июля с 11.00 до 11.30 и с 16.30 до 17.00. Поселок Пулонга.
— С 25 по 29 июля с 11.00 до 17.00. Поселок Хетоламбина.
— 26 июля с 10.00 до 12.00. Поселок Плотина.
— 26 июля с 13.00 до 15.00. Поселок Чкаловский.
— 27 июля с 11.00 до 13.00. Поселок Тэдино.
Лахденпохский муниципальный район:
— С 25 по 29 июля с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Первомайская, Строительная, Новая, Карельская, Заводская, Заозерная, Вишневая, переулок Сосновый; поселок Сорола.
Муезерский муниципальный район:
— 25 и 26 июля с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. Поселок Суккозеро: здания АЗС и средней школы.
— 26 июля с 00.00 до 00.30. Поселок Реболы.
— 26 и 27 июля с 12.00 до 19.00. Поселок Пенинга.
— 28 июля с 7.00 до 8.00 и с 17.00 до 18.00. Поселки Муезерский и Волома.
— С 28 по 29 июля с 9.00 до 15.00. Поселок Ондозеро: улицы Рабочая, Набережная, Краснофлотская, Озерная.
Кемский муниципальный район:
— 26 и 28 июля с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Ленина (дома 45-83), Некрасова (дома 1-40).
— 27 июля с 8.30 до 12.00. Город Кемь: улица Полярная (дома 14, 15).
— 29 июля с 8.30 до 12.00. Город Кемь: здание хлебозавода.
— 29 июля с 13.30 до 17.00. Город Кемь: улица Энергетиков (дом 25). Здания пожарного депо и хлебозавода.
Костомукшский городской округ:
— 26 июля с 10.00 до 14.00. Город Костомукша: водоочистные сооружения.
— 27 июля с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00. Город Костомукша: здание водозабора.
Олонецкий национальный район:
— 25 июля с 9.00 до 10.00. Поселок Ильинский: улица Заводская (дом 9).
— 26 июля с 9.00 до 12.00. Поселок Ильинский: улицы Заводская (дома 1-А, 2-А), Леселидзе (дома 72-А -110), переулок Заводской. Здания магазинов «Пятерочка» и «Придорожный».
— 27 июля с 10.00 до 14.00. Село Нурмойла: улица Озёрная.
— 28 июля с 10.00 до 14.00. Деревня Нурмолицы: многоквартирный дом (без номера).
— 28 июля с 14.00 до 15.00. Деревня Черная Речка.
— 29 июля с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Строительная, Заводская. Здания гаражей, АЗС № 56, вышка сотовой связи «Теле 2».
— 29 июля с 13.30 до 15.00. Город Олонец улицы Свободы (дома 16-26), Звездиной (дома 2-А, 6, 8, 10, 12), светофоры.
Калевальский национальный район:
— 25 июля с 10.00 до 11.00. Деревня Юшкозеро: улица Добрыниной.
Кондопожский муниципальный район:
— 27 июля с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: Сандальская набережная (частично).
— 28 июля с 10.00 до 15.00. Поселок Гирвас: улицы Пионерская, Петрова.
— 29 июля с 9.00 до 14.00. Город Кондопога: улица Приканальная.
Сегежский муниципальный район:
— 25 июля с 13.30 до 15.30 и 26 июля с 9.00 до 15.00. Город Сегежа: улица Лесокультурная (частично).
— 28 июля с 20.30 до 28 июля до 7.00. Поселок Лососий Порог.