890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в июне?
13.07.2022 10:34
Сенатором от Карелии может стать «человек Лаврова»
22.07.2022 16:57
В Петрозаводске открыли поликлинику для людей с неизлечимыми заболеваниями
24.07.2022 13:18

С 25 по 31 августа Прионежская сетевая компания продолжит подготовку электросетей к зиме 

Новости. Общество
10:42, 25 Июля 2022
фото: © АО «ПСК»

Новости партнеров

АО «ПСК» выполняет намеченные ремонты и другие мероприятия, направленные на безаварийное прохождение осенне-зимнего сезона 2022/23.

Энергетики предупреждают население, что выполнение ремонтных работ на энергообъектах невозможно без кратковременных отключений потребителей и просит отнестись к этому с пониманием.

С 25 июля по 31 августа кратковременные отключения возможны:

Прионежский муниципальный район:

— 25 июля с 9.00 до 16.00. Коттеджный поселок «Тапиола» («Карельская деревня»); деревня Верхний Бесовец; поселок Тепличный.

— 25 июля с 10.00 до 15.00. Местечко Лососинное: база отдыха «Русский Север».

— С 25 по 29 июля с 10.00 до 16.00. Деревня Косалма.

— С 25 по 31 июля с 9.00 до 17.00. Окрестности станции Орзега: СНТ «Березка-2», «Виктория», «Елочка», «Озерки», «Ветерок», «Светофор», «Строитель», «Мелодия»; местечко Елчезеро.

— С 25 по 29 июля с 9.00 до 17.00. Деревня Бесовец ПМУСП «Мемориал», кладбище; местечко Урозеро; деревня Порожки; деревня Намоево; местечко Сургуба.

— 25, 26 и 29 июля с 9.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка.

— 26 июля с 10.00 до 15.00. Деревня Педасельга.

— 27 июля с 9.00 до 16.00. Станция Пяжиева Сельга; деревня Бесовец.

— 27 и 28 июля с 10.00 до 16.00. Деревня Царевичи.

— 28 и 29 июля с 10.00 до 16.00. Станция Деревянка.

Петрозаводский городской округ:

— С 27 по 29 июля с 9.00 до 16.00. Местечко Бараний Берег.

Пряжинский национальный район:

— С 25 по 31 июля с 9.00 до 17.00. Станция Падозеро; деревня Падозеро: 8 км, 33 км.

— 27 и 28 июля с 10.00 до 15.00. Поселок Чална.

Медвежьегорский муниципальный район:

— 29 июля с 9.00 до 16.00. Поселок Сергиево: улица Центральная.

— С 29 по 31 июля с 8.00 до 17.00. Деревня Жарниково.

— С 29 по 31 июля с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Анохина, Кондопожская, 23-го Июня.

Питкярантский муниципальный район:

— С 25 по 31 июля с 10.00 до 16.00. Город Питкяранта: улица Горького.

Лоухский муниципальный район:

— С 25 по 30 июля с 8.00 до 9.00 и с 17.00 до 18.00. Поселок Тунгозеро.

— С 25 по 29 июля с 11.00 до 11.30 и с 16.30 до 17.00. Поселок Пулонга.

— С 25 по 29 июля с 11.00 до 17.00. Поселок Хетоламбина.

— 26 июля с 10.00 до 12.00. Поселок Плотина.

— 26 июля с 13.00 до 15.00. Поселок Чкаловский.

— 27 июля с 11.00 до 13.00. Поселок Тэдино.

Лахденпохский муниципальный район:

— С 25 по 29 июля с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Первомайская, Строительная, Новая, Карельская, Заводская, Заозерная, Вишневая, переулок Сосновый; поселок Сорола.

Муезерский муниципальный район:

— 25 и 26 июля с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. Поселок Суккозеро: здания АЗС и средней школы.

— 26 июля с 00.00 до 00.30. Поселок Реболы.

— 26 и 27 июля с 12.00 до 19.00. Поселок Пенинга.

— 28 июля с 7.00 до 8.00 и с 17.00 до 18.00. Поселки Муезерский и Волома.

— С 28 по 29 июля с 9.00 до 15.00. Поселок Ондозеро: улицы Рабочая, Набережная, Краснофлотская, Озерная.

Кемский муниципальный район:

— 26 и 28 июля с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Ленина (дома 45-83), Некрасова (дома 1-40).

— 27 июля с 8.30 до 12.00. Город Кемь: улица Полярная (дома 14, 15).

— 29 июля с 8.30 до 12.00. Город Кемь: здание хлебозавода.

— 29 июля с 13.30 до 17.00. Город Кемь: улица Энергетиков (дом 25). Здания пожарного депо и хлебозавода.

Костомукшский городской округ:

— 26 июля с 10.00 до 14.00. Город Костомукша: водоочистные сооружения.

— 27 июля с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00. Город Костомукша: здание водозабора.

Олонецкий национальный район:

— 25 июля с 9.00 до 10.00. Поселок Ильинский: улица Заводская (дом 9).

— 26 июля с 9.00 до 12.00. Поселок Ильинский: улицы Заводская (дома 1-А, 2-А), Леселидзе (дома 72-А -110), переулок Заводской. Здания магазинов «Пятерочка» и «Придорожный».

— 27 июля с 10.00 до 14.00. Село Нурмойла: улица Озёрная.

— 28 июля с 10.00 до 14.00. Деревня Нурмолицы: многоквартирный дом (без номера).

— 28 июля с 14.00 до 15.00. Деревня Черная Речка.

— 29 июля с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Строительная, Заводская. Здания гаражей, АЗС № 56, вышка сотовой связи «Теле 2».

— 29 июля с 13.30 до 15.00.  Город Олонец улицы Свободы (дома 16-26), Звездиной (дома 2-А, 6, 8, 10, 12), светофоры.

Калевальский национальный район:

— 25 июля с 10.00 до 11.00. Деревня Юшкозеро: улица Добрыниной.

Кондопожский муниципальный район:

— 27 июля с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: Сандальская набережная (частично).

— 28 июля с 10.00 до 15.00. Поселок Гирвас: улицы Пионерская, Петрова.

— 29 июля с 9.00 до 14.00. Город Кондопога: улица Приканальная.

Сегежский муниципальный район:

— 25 июля с 13.30 до 15.30 и 26 июля с 9.00 до 15.00. Город Сегежа: улица Лесокультурная (частично).

— 28 июля с 20.30 до 28 июля до 7.00. Поселок Лососий Порог.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.07.2022, 22:00
Туристы при возвращении из Финляндии сталкиваются с запретами и неожиданными вопросами на границе
18.07.2022, 11:42
Следком Карелии рассказал подробности дела об убийстве молодой девушки, пропавшей в Петрозаводске
18.07.2022, 08:45
Найдены останки пропавшей в Петрозаводске девушки
20.07.2022, 16:40
В Петрозаводске младенец, жестоко избитый отцом, вышел из двухлетней комы
21.07.2022, 14:48
Погранзастава в Карелии на границе с Финляндией превратилась в руины и ее пытались продать (ФОТО)
18.07.2022, 12:46
Молчание для ягнят

Чтиво

20.07.2022 13:15
Личное мнение
Есть кони, а есть «мерины»
Байк-фестиваль — коммерческое предприятие, и если не поддерживать там элементарные правила поведения, зрители просто перестанут туда ездить.
Вы мечтаете — мы воплощаем! Уникальный дом построят в Петрозаводске
20.07.2022 09:00
Стоит ли в Карелии ожидать грибного изобилия, как в прошлом году?
19.07.2022 16:55
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.