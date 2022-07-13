С 25 по 31 августа Прионежская сетевая компания продолжит подготовку электросетей к зиме 

АО «ПСК» выполняет намеченные ремонты и другие мероприятия, направленные на безаварийное прохождение осенне-зимнего сезона 2022/23.

Энергетики предупреждают население, что выполнение ремонтных работ на энергообъектах невозможно без кратковременных отключений потребителей и просит отнестись к этому с пониманием.

С 25 июля по 31 августа кратковременные отключения возможны:

Прионежский муниципальный район:

— 25 июля с 9.00 до 16.00. Коттеджный поселок «Тапиола» («Карельская деревня»); деревня Верхний Бесовец; поселок Тепличный.

— 25 июля с 10.00 до 15.00. Местечко Лососинное: база отдыха «Русский Север».

— С 25 по 29 июля с 10.00 до 16.00. Деревня Косалма.

— С 25 по 31 июля с 9.00 до 17.00. Окрестности станции Орзега: СНТ «Березка-2», «Виктория», «Елочка», «Озерки», «Ветерок», «Светофор», «Строитель», «Мелодия»; местечко Елчезеро.

— С 25 по 29 июля с 9.00 до 17.00. Деревня Бесовец ПМУСП «Мемориал», кладбище; местечко Урозеро; деревня Порожки; деревня Намоево; местечко Сургуба.

— 25, 26 и 29 июля с 9.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка.

— 26 июля с 10.00 до 15.00. Деревня Педасельга.

— 27 июля с 9.00 до 16.00. Станция Пяжиева Сельга; деревня Бесовец.

— 27 и 28 июля с 10.00 до 16.00. Деревня Царевичи.

— 28 и 29 июля с 10.00 до 16.00. Станция Деревянка.

Петрозаводский городской округ:

— С 27 по 29 июля с 9.00 до 16.00. Местечко Бараний Берег.

Пряжинский национальный район:

— С 25 по 31 июля с 9.00 до 17.00. Станция Падозеро; деревня Падозеро: 8 км, 33 км.

— 27 и 28 июля с 10.00 до 15.00. Поселок Чална.

Медвежьегорский муниципальный район:

— 29 июля с 9.00 до 16.00. Поселок Сергиево: улица Центральная.

— С 29 по 31 июля с 8.00 до 17.00. Деревня Жарниково.

— С 29 по 31 июля с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Анохина, Кондопожская, 23-го Июня.

Питкярантский муниципальный район:

— С 25 по 31 июля с 10.00 до 16.00. Город Питкяранта: улица Горького.

Лоухский муниципальный район:

— С 25 по 30 июля с 8.00 до 9.00 и с 17.00 до 18.00. Поселок Тунгозеро.

— С 25 по 29 июля с 11.00 до 11.30 и с 16.30 до 17.00. Поселок Пулонга.

— С 25 по 29 июля с 11.00 до 17.00. Поселок Хетоламбина.

— 26 июля с 10.00 до 12.00. Поселок Плотина.

— 26 июля с 13.00 до 15.00. Поселок Чкаловский.

— 27 июля с 11.00 до 13.00. Поселок Тэдино.

Лахденпохский муниципальный район:

— С 25 по 29 июля с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Первомайская, Строительная, Новая, Карельская, Заводская, Заозерная, Вишневая, переулок Сосновый; поселок Сорола.

Муезерский муниципальный район:

— 25 и 26 июля с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. Поселок Суккозеро: здания АЗС и средней школы.

— 26 июля с 00.00 до 00.30. Поселок Реболы.

— 26 и 27 июля с 12.00 до 19.00. Поселок Пенинга.

— 28 июля с 7.00 до 8.00 и с 17.00 до 18.00. Поселки Муезерский и Волома.

— С 28 по 29 июля с 9.00 до 15.00. Поселок Ондозеро: улицы Рабочая, Набережная, Краснофлотская, Озерная.

Кемский муниципальный район:

— 26 и 28 июля с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Ленина (дома 45-83), Некрасова (дома 1-40).

— 27 июля с 8.30 до 12.00. Город Кемь: улица Полярная (дома 14, 15).

— 29 июля с 8.30 до 12.00. Город Кемь: здание хлебозавода.

— 29 июля с 13.30 до 17.00. Город Кемь: улица Энергетиков (дом 25). Здания пожарного депо и хлебозавода.

Костомукшский городской округ:

— 26 июля с 10.00 до 14.00. Город Костомукша: водоочистные сооружения.

— 27 июля с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00. Город Костомукша: здание водозабора.

Олонецкий национальный район:

— 25 июля с 9.00 до 10.00. Поселок Ильинский: улица Заводская (дом 9).

— 26 июля с 9.00 до 12.00. Поселок Ильинский: улицы Заводская (дома 1-А, 2-А), Леселидзе (дома 72-А -110), переулок Заводской. Здания магазинов «Пятерочка» и «Придорожный».

— 27 июля с 10.00 до 14.00. Село Нурмойла: улица Озёрная.

— 28 июля с 10.00 до 14.00. Деревня Нурмолицы: многоквартирный дом (без номера).

— 28 июля с 14.00 до 15.00. Деревня Черная Речка.

— 29 июля с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Строительная, Заводская. Здания гаражей, АЗС № 56, вышка сотовой связи «Теле 2».

— 29 июля с 13.30 до 15.00. Город Олонец улицы Свободы (дома 16-26), Звездиной (дома 2-А, 6, 8, 10, 12), светофоры.

Калевальский национальный район:

— 25 июля с 10.00 до 11.00. Деревня Юшкозеро: улица Добрыниной.

Кондопожский муниципальный район:

— 27 июля с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: Сандальская набережная (частично).

— 28 июля с 10.00 до 15.00. Поселок Гирвас: улицы Пионерская, Петрова.

— 29 июля с 9.00 до 14.00. Город Кондопога: улица Приканальная.

Сегежский муниципальный район:

— 25 июля с 13.30 до 15.30 и 26 июля с 9.00 до 15.00. Город Сегежа: улица Лесокультурная (частично).

— 28 июля с 20.30 до 28 июля до 7.00. Поселок Лососий Порог.