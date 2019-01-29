С экс-подрядчика по содержанию дорог в Карелии взыщут убытки

Арбитражный суд Карелии удовлетворил несколько исков управления автомобильных дорог республики Карелия к компании "Ремстройкомплект", ранее обслуживающей большинство трасс в регионе.

Арбитражный суд Карелии удовлетворил три иска управления к бывшему подрядчику, два из которых на сумму 100 тысяч рублей и один – на сумму 200 тысяч рублей.

В результате выявленных нарушений управление автодорог было несколько раз оштрафовано. В этой связи "Управтодор РК" предложило ООО "Ремстройкомплект" возместить ущерб в размере уплаченной суммы административного штрафа.

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