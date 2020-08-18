С начала апреля свыше 1,1 тысячи человек попали в больницы с диагнозом "внебольничная пневомния"

Еще пять человек были госпитализированы с внебольничной пневмонией, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля, с этим диагнозом в больницы поступили 1104 пациентов, 71 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.