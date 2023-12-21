С начала года число штрафов за превышение скорости в Карелии оказалось больше, чем население республики

В ГИБДД региона рассказали, сколько штрафов за превышение скоростного режима выписано в Карелии.
В Госавтоинспекции Карелии раскрыли статистику по вынесенным в республике штрафам с начала 2023 года за превышение скорости. Всего водители в Карелии получили порядка 700 тысяч штрафов.
Как напомнили в ГИБДД, основной причиной аварий становится несоответствие скорости дорожным условиям. Всего с начала года на дорогах Карелии в 562 ДТП погибли 79 человек, а 730 получили различные ранения.
Автоинспекторы призвали соблюдать скоростной режим, чтобы контролировать ситуацию на дорогах и не создавать аварийных ситуаций.
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