С начала года количество самозанятых в Карелии увеличилось на 60%, достигнув 33 тысяч человек

Глава Карелии рассказал об оздоровлении экономики республики.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе пресс-конференции ТАСС рассказал о развитии экономики республики, в том числе в рамках санкций.

Так, по словам главы республики, за последние 6 лет объем инвестиций в Карелию вырос на 64%. В целом в России по темпам роста инвестиций Карелия занимает седьмое место, а в Северо-Западном федеральном округе — первое. Только инвестиции в основной капитал в Карелии составили более 55 млрд рублей. При этом опережающий рост инвестиций наблюдается в малом и среднем бизнесе.

«Если мы говорим о здоровье экономики, то один из главных показателей — активность малого и среднего бизнеса. Он чутко реагирует на все тенденции в экономике, очень восприимчив к позитивным вещам, но и болезненно чувствует отрицательные моменты», — объяснил Артур Парфенчиков, приведя в качестве примера резкое увеличение в республике количества самозанятых. Только с начала нынешнего года их число выросло на 60%, до 33 тысяч человек. Это значит, что значительная часть взрослого населения Карелии занимается каким-то своим делом, в том числе помимо официальной работы.

Глава республики также отметил исторический минимум безработицы — меньше 1% официально зарегистрированных. Напротив, растущая экономика требует больше кадров. Только в промышленности требуются более полутора тысяч рабочих.

Артур Парфенчиков рассказал о новых проектах, реализуемых в республике: Белопорожская ГЭС-1 и ГЭС-2, Центр обработки данных «ДЦ Арктика2», карельской террасной лесопромышленной компании «Крона».

Важным вопросом стало и функционирование карельской экономики в условиях санкций. Тут глава республики отметил, что, несмотря на большую нацеленность Карелии на западных партнеров хотя бы в силу соседства с ЕС, экономика региона смогла перестроиться и даже извлечь из этого пользу.

«Санкции дают мощный импульс для развития. Мы не потеряли ни одного системообразующего предприятия. Главным торговым партнером региона в 2023 году стала Китайская Народная Республика, доля которой во внешнеторговом товарообороте Карелии достигла 45%. В целом регион работает на экспорт в более чем 50 стран», — рассказал глава Карелии.

Даже предприятия, с приходом санкций оставшиеся совсем без заказов — например, АЕК в севере республики — смогли переориентироваться на новое производство.