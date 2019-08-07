С начала года на дорогах Карелии в ДТП пострадали 28 детей, один погиб

С начала года в республике с участием детей-пассажиров произошло 27 дорожно-транспортных происшествий, в которых 28 детей получили травмы различной степени тяжести, один ребенок погиб, сообщили в ГИБДД Карелии.

За аналогичный период прошлого года трагической гибели детей-пассажиров не зафиксировано, а пострадавших детей было на 4 меньше. В 2018 году за 7 месяцев в 22 ДТП с участием детей-пассажиров пострадали 24 ребенка.

Госавтоинспекция Карелии обращает внимание родителей на тот факт, что за летний период дети подросли и, возможно, прежнее удерживающее устройство больше не соответствует весу и росту ребенка. А использование таких устройств для перевозки ребенка опасно.

"Проверьте имеющееся в автомобиле детское автокресло, убедитесь в безопасности своего юного пассажира", - обращаются сотрудники ГИБДД.