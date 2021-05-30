С начала года приставы Карелии взыскали 70 миллионов рублей в качестве долга по алиментам

Об особенностях получения алиментов, суммах платежей и портрете типичного должника рассказал главный судебный пристав Карелии.

Глава УФССП Карелии Олег Гончаров в преддверии Дня защиты детей подробно рассказал об алиментах и особенностях их выплат.

На сегодняшний день в Управлении судебных приставов Карелии на исполнении находится почти 8 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов, в апреле 2021 года было возбуждено 1 591 исполнительное производство.

Из 6 292 должников по алиментам шестая часть от общего количества должников — 1 100 — это женщины.

Портрет среднестатистического карельского алиментщика, по словам Олега Гончарова, выглядит так: мужчина 30-42 лет, с низким чувством ответственности, часто меняет работу, перебивается разовыми заработками или находится на иждивении родителей.

«Благодаря мерам принудительного воздействия, применяемым судебными приставами-исполнителями в отношении должников, взаимодействию с ними, проведению разъяснительных бесед за четыре последних месяца сотрудники службы взыскали 70 миллионов рублей в счет погашения задолженности по алиментам, а доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права детей на получение алиментов в УФССП Карелии, составила 67 процентов. За 2020 год по алиментным обязательствам судебными приставами-исполнителями взыскано около 157 млн рублей, из них 55 млн рублей по Петрозаводску и Прионежскому району», — рассказал главный пристав Карелии.

Также Олег Гончаров рассказал о порядке начисления алиментов, сроках их взыскания, о документах, необходимых для обращения за алиментами, а также особенностях борьбы с должниками и прочих нюансах работы судебных приставов в этом направлении. Подробнее об этом можно прочитать на сайте УФССП Карелии.