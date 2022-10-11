С начала года в ДТП с участием маршруток в Петрозаводске пострадали 11 человек

За 11 месяцев в Петрозаводске зарегистрированы семь дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, в которых 11 человек получили травмы.

С начала года в Петрозаводске зарегистрированы семь дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, в которых 11 человек получили травмы.



Госавтоинспекция Петрозаводска проводит ежедневные проверки автобусов. Информацию о грубых нарушениях ПДД со стороны шоферов дорожная полиция направляет в транспортные компании, где проводят комиссии и принимают меры дисциплинарного взыскания, говорится в сообщении ГИБДД столицы Карелии.



За 11 месяцев текущего года автоинспекторы пресекли 170 нарушений правил дорожного движения со стороны водителей маршруток.