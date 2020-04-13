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С начала года в Карелии выловили около 30 тысяч тонн рыбы

Новости. Общество
18:20, 13 Апреля 2020
фото: © Александр Петров/ТАСС
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Подведены итоги работы рыбодобывающих предприятий республики за первый квартал 2020 года, сообщили в Минсельхозе Карелии.

Рыбодобывающие предприятия Карелии с начала года добыли 27,3 тысячи тонн водных биологических ресурсов, превысив уровень прошлогоднего периода на 60 %.

В океане добыто 27,1 тысячи тонн, на Белом море и пресноводных водоемах – 0,2 тысячи тонн.

Увеличение вылова рыбы обусловлено благоприятной обстановкой на промысле трески и пикши, добыча которых по итогам квартала составила 11,2 тысячи тонн и освоением путассу в зонах иностранных государств Атлантического океана – добыто 14,3 тысячи тонн.

в Баренцевом море выловили 0,8 тысячи тонн креветки северной – в 4,7 раза больше показателя соответствующего периода прошлого года.

Планы предприятий на второй квартал текущего года связаны с освоением квот добычи скумбрии и путассу в Северо-Восточной части Атлантического океана.

Ранее инспекторы изъяли у рыбаков 25 кг незаконно выловленной рыбы.

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Комментарии

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ПлачУ и ПлАчу
2020-04-13 20:19:42
Рыба то где?
бюджет
2020-04-13 18:44:53
Ну что можно сказать: страна дураков. Нефть "Урал" , наша родная, стоит столько сколько вода, которая течет по ВСЕЙ Карелии, а "карелы" поганят эту воду форелью. Думать то КАК?
mobikk
2020-04-13 18:35:14
В магазинах почему то её нет, этой прекрасно выловленной рыбы. Только перемороженная до желтухи. На вид она уже не мороженая, а подкопченая. Я такую коту не куплю, подохнет.
В Питере в магазинах и живой вида 3 полно. а у нас какой-то беспредел, видимо оттуда полежавшую на прилавках везут.
новый
2020-04-13 18:43:16
mobikk, не болтай ерундой. Щука свежая 190 рублей за кг, лещ 120, налим 120 камбала 260, Это из местных водоемов. Не знаю по каким ларькам ты шастаешь. Лишь бы жути нагнать ?
ЗС
2020-04-13 18:53:41
новый, адреса-то ларьков дай: уже третью недель без рыбы свежей сидим
новый
2020-04-13 21:31:24
mobikk, так я и не настаиваю. Меня спросили /не ты/, я ответил /не тебе/. Ко мне какие претензии ?
mobikk
2020-04-13 21:18:17
новый,
пешком фигачить через весь город как-то не очень, маршруток нет. 2 ларька на весь город, ну допустим еще парочка - не особо много. Да и рыба там то есть, то жди завоза. Качество хранения отвратное.
новый
2020-04-13 19:23:53
ЗС, да на здоровье. Невского,70 и на Мерецкова внизу возле Магнита. Судаки сегодня были по 260 российских рублей.
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