С начала года в Карелии выловили около 30 тысяч тонн рыбы

Подведены итоги работы рыбодобывающих предприятий республики за первый квартал 2020 года, сообщили в Минсельхозе Карелии.

Рыбодобывающие предприятия Карелии с начала года добыли 27,3 тысячи тонн водных биологических ресурсов, превысив уровень прошлогоднего периода на 60 %.



В океане добыто 27,1 тысячи тонн, на Белом море и пресноводных водоемах – 0,2 тысячи тонн.

Увеличение вылова рыбы обусловлено благоприятной обстановкой на промысле трески и пикши, добыча которых по итогам квартала составила 11,2 тысячи тонн и освоением путассу в зонах иностранных государств Атлантического океана – добыто 14,3 тысячи тонн.



в Баренцевом море выловили 0,8 тысячи тонн креветки северной – в 4,7 раза больше показателя соответствующего периода прошлого года.



Планы предприятий на второй квартал текущего года связаны с освоением квот добычи скумбрии и путассу в Северо-Восточной части Атлантического океана.

Ранее инспекторы изъяли у рыбаков 25 кг незаконно выловленной рыбы.