С начала года жители Карелии построили более 600 домов

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Ввод в действие, построенных населением Карелии, индивидуальных жилых домов за 5 месяцев 2019 года увеличился на 47,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Населением за свой счёт и с помощью кредитов было построено 620 домов общей площадью 60,1 тысяч кв м.
Удельный вес индивидуального жилищного строительства в общем объёме ввода жилья по республике составил 52,4%.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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