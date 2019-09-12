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Новости. Общество
18:20, 12 Сентября 2019
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

С начала года более 6,5 тысяч пенсионеров из Карелии получили бесплатные билеты к месту отдыха

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Возмещаются расходы на проезд к месту отдыха, расположенному на территории РФ, и обратно, сообщили в ОПФР по Карелии. 

За 8 месяцев компенсацию расходов на проезд к месту отдыха и обратно получили 6 579 неработающих пенсионеров Карелии на общую сумму 41,4 млн рублей.

Право на компенсацию имеют неработающие пенсионеры, получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Компенсация производится один раз в два года, при этом двухгодичный период исчисляется в календарном порядке, начиная с 1 января года, в котором территориальным органом ПФР было принято решение о компенсации.

Таким образом, основными условиями для получения компенсации являются:

- проживание пенсионера в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

- получение страховой пенсии по старости или по инвалидности;

- отсутствие факта работы и иной деятельности, относящейся к трудовой − как на момент поездки, так и на момент обращения за компенсацией в ПФР;

- место отдыха должно быть расположено на территории Российской Федерации (например, оплате не подлежит отдых в Белоруссии, на Украине и в других странах СНГ).

Согласно действующему законодательству, проезд оплачивается в режиме эконом-класса: на поезде по стоимости плацкартного вагона пассажирского поезда, в самолете, водным, морским транспортом и на автобусе.

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