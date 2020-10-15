С начала пандемии в БСМП Петрозаводска заболели коронавирусом 45 сотрудников

В Больнице скорой медицинской помощи, где на больничном по COVID-19 находятся 24 медика, принимаются дополнительные противоэпидемические меры, сообщили в правительстве республики.

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков сегодня, 16 октября, провел заседание оперативного штаба правительства Карелии по борьбе с коронавирусом. Участники видеоконференции обсудили проведенные и запланированные противоэпидемические мероприятия в Больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска, сообщается на сайте правительства.

Главный врач БСМП Наталья Алонцева доложила, что через созданное в апреле обсервационное отделение прошло более 120 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. Количество пациентов, не только с ковидной инфекцией, осенью увеличилось. Чтобы предотвратить заражение персонала и пациентов коронавирусом, в учреждении принимаются и разработаны дополнительные меры.

Так, весь персонал больницы прошел инструктаж по использованию средств индивидуальной защиты и соблюдению санитарно-эпидемиологического режима. Сотрудники допускаются к работе только после измерения температуры и с отметкой в журнале о том, что они не имеют проявлений острой респираторной инфекции и у них нет больных членов семьи.

"Медработники, которые работают в "горячих точках" распространения коронавируса, обязательно еженедельно проходят забор мазков и плановый контроль за возможным инфицированием. Те, кто попадают в контакт с инфицированными, максимально обследуются", − сказала Наталья Алонцева.

За время пандемии в разные периоды и в разных подразделениях Больницы скорой медицинской помощи коронавирусом заболело 45 медработников, это примерно 6% от общего числа. В октябре в связи с подъемом заболеваемости в республике будет обследован весь медицинский персонал учреждения, увеличится частота дезинфекции помещений и машин скорой помощи.

"Всем обсервационным больным мы уже предварительно будем делать экспресс-ПЦР-тесты. Не только персоналу, но и больным, которые поступают. Это очень качественный тест, его достоверность составляет 80%. Результат будет готов за 15 минут", − отметил Михаил Охлопков.

Ранее сообщалось, на больничный с COVID-19 вышли 4 доктора, 12 медсестер и 8 санитаров, работающих в Больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска.