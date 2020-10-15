890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Минкультуры Карелии почти в полном составе заразилось коронавирусом 3
15.10.2020 21:41
Водителем, снесшим павильон в Петрозаводске, оказалась пьяная пенсионерка 12
Сегодня 12:26
"Для нас все дороги важны"
Сегодня 09:30
Нюхотская "рулетка"
Сегодня 15:46
Рыбак поймал гигантского карпа и испугался за свою жизнь
15.10.2020 19:10

С начала пандемии в БСМП Петрозаводска заболели коронавирусом 45 сотрудников

Новости. Общество
15:00, 16 Октября 2020
фото: © Правительство Карелии
Загрузка...

В Больнице скорой медицинской помощи, где на больничном по COVID-19 находятся 24 медика, принимаются дополнительные противоэпидемические меры, сообщили в правительстве республики.

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков сегодня, 16 октября, провел заседание оперативного штаба правительства Карелии по борьбе с коронавирусом. Участники видеоконференции обсудили проведенные и запланированные противоэпидемические мероприятия в Больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска, сообщается на сайте правительства.

Главный врач БСМП Наталья Алонцева доложила, что через созданное в апреле обсервационное отделение прошло более 120 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. Количество пациентов, не только с ковидной инфекцией, осенью увеличилось. Чтобы предотвратить заражение персонала и пациентов коронавирусом, в учреждении принимаются и разработаны дополнительные меры.

Так, весь персонал больницы прошел инструктаж по использованию средств индивидуальной защиты и соблюдению санитарно-эпидемиологического режима. Сотрудники допускаются к работе только после измерения температуры и с отметкой в журнале о том, что они не имеют проявлений острой респираторной инфекции и у них нет больных членов семьи.

"Медработники, которые работают в "горячих точках" распространения коронавируса, обязательно еженедельно проходят забор мазков и плановый контроль за возможным инфицированием. Те, кто попадают в контакт с инфицированными, максимально обследуются", − сказала Наталья Алонцева.

За время пандемии в разные периоды и в разных подразделениях Больницы скорой медицинской помощи коронавирусом заболело 45 медработников, это примерно 6% от общего числа. В октябре в связи с подъемом заболеваемости в республике будет обследован весь медицинский персонал учреждения, увеличится частота дезинфекции помещений и машин скорой помощи.

"Всем обсервационным больным мы уже предварительно будем делать экспресс-ПЦР-тесты. Не только персоналу, но и больным, которые поступают. Это очень качественный тест, его достоверность составляет 80%. Результат будет готов за 15 минут", − отметил Михаил Охлопков.

Ранее сообщалось, на больничный с COVID-19 вышли 4 доктора, 12 медсестер и 8 санитаров, работающих в Больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-10-16 18:09:38
Ещё раз о пользе ношения масок!
Профи, что носят эти маски постоянно, заболевают ничуть не меньше остальных.
zanoza
2020-10-16 16:59:44
Да закрывать надо БСМП на карантин.
бюджет
2020-10-16 15:39:14
Уже мозг закипает от этих заболевших, заразившихся и далее.....Больше вышестоящего напряга, чем смертей от непонятного вируса. Лабуду гонят!
Лейтенант
2020-10-16 15:32:07
Медицина у нас на троечку, так что ждать лучшего не приходится, а в районах вообще зопа,извините, "голиковщина" сплошная....
ники
2020-10-16 15:04:52
Не заболело , а заразилось или являются носителями . Грамотнее то не написать .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.10.2020, 18:50
Число жертв страшного ДТП в Петрозаводске увеличилось до трех
12.10.2020, 19:40
Российская многодетная учительница повесила своего четырехлетнего сына
11.10.2020, 12:04
"Опасные заборы" установили по всему Петрозаводску (ФОТО)
11.10.2020, 08:56
ГИБДД Карелии рассказала подробности страшной аварии, где погибли три человека
12.10.2020, 14:04
Участник смертельного ДТП в Петрозаводске рассказал свою версию произошедшего
11.10.2020, 10:02
Соцсети: водитель, попавший в смертельное ДТП в Петрозаводске, был таксистом

Чтиво

Сегодня 15:46
Личное мнение
Нюхотская "рулетка"
Сельский мост, который должны были отремонтировать в Карелии к концу сентября, превратился для местных жителей в опасный "аттракцион".
"Мы всегда в активном поиске"
15.10.2020 14:22
"Депутатский корпус заинтересован в том, чтобы система городского транспорта в столице Карелии развивалась" 8
13.10.2020 11:55
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
Сегодня 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»