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Около 25 сотрудников БСМП Петрозаводска заразились коронавирусом

Новости. Общество
16:41, 12 Октября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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На больничный с COVID-19 вышли 4 доктора, 12 медсестер и 8 санитаров, работающих в Больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска.

Как рассказала главный врач БМСП Наталья Алонцева, среди медицинского персонала сегодня имеются сотрудники на больничном, часть из них - с ковидом: 4 доктора, 12 медсестер, 8 санитарок. Из тех, у кого положительный тест на ковид, только у трети есть клинические проявления ковидной инфекции, а остальные выявлены по контакту с другими заболевшими, в том числе в семье.

Всего в больнице работает около 1050 сотрудников. Из них около 190 врачей, 400 среднего медперсонала, около 170 санитарок.

"Работа в больнице не останавливается. Во времена эпидемии гриппа больных бывало значительно больше", - сообщили в БСМП Карелии.

Ранее Минздрав Карелии рассказал о коронавирусе в Республиканской больнице. В кардиологическом отделении больницы с 19 по 26 августа были выявлены случаи коронавирусной инфекции у мужчины из Беломорска и у женщины из Петрозаводска

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Комментарии

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Chel
2020-10-12 17:10:50
Как так?
кир
2020-10-12 17:06:35
Наши люди везде нарушают правила. В сетевом магазине бабки по мобиле говорят, сдвинув маску на шею. В больнице санитарки очень курить хотят и неформального общения. В общем всё как всегда.
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