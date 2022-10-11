«С песней дружить — и в бою не тужить»: ансамбль «Кантеле» поддержал мобилизованных из Карелии

Артур Парфенчиков рассказал о выступлении во Псковской области ансамбля «Кантеле» перед мобилизованными жителями республики.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, в воинской части во Пскове, где служат жители Карелии, прошел концерт ансамбля «Кантеле».

«Прославленный коллектив приехал с большой программой, чтобы поднять боевой дух наших парней и передать привет из родной Карелии», — рассказал глава регина.

Артур Парфенчиков также напомнил, что в прошлые выходные, 22–23 октября, Мужской камерный хор Карельской филармонии выступал перед земляками, проходящими подготовку в Гатчинском районе.

«Благодарю артистов! Не зря говорят: с песней дружить — и в бою не тужить», — подытожил глава Карелии.