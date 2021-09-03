С понедельника изменится схема движения на выезде из Петрозаводска

С 6 сентября изменится схема движения транспорта на пересечении Лесного проспекта и Суоярвского шоссе, сообщили в администрации Петрозаводска.

В мэрии напомнили, что с понедельника, 6 сентября, повороты автомобилей с разных полос на выезде из Петрозаводска будут организованы по-новому. При движении со стороны Древлянки по Лесному проспекту теперь можно будет повернуть налево с двух полос: левой и центральной. Проезд прямо будет осуществляться только по правой полосе.

Изменения призваны увеличить пропускную способность перекрёстка и уменьшить количество пробок.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными на указанных участках, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

Ранее сообщалось, остановку транспорта запретят на улицах сразу в трех районах Петрозаводска.