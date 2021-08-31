Остановку транспорта запретят на улицах сразу в трех районах Петрозаводска

С 23 сентября изменится схема движения транспорта на Кукковке, в Первомайском районе и центре Петрозаводска, сообщили в МВД Карелии.

На Балтийской улице будет запрещена остановка от Комсомольского проспекта до улицы Генерала Фролова со стороны Президентского Кадетского училища. Сейчас ограничение действует одну ночь в неделю – с 23 сентября его введут на постоянной основе. Новая организация призвана обеспечить встречный разъезд автомобилей, снизить вероятность возникновения конфликтных ситуаций и ДТП.

Для обеспечения безопасности дорожного движения будет запрещена остановка большегрузов в парковочных карманах на Красноармейской улице. Нововведения будут действовать на участках в районе пересечения с улицей Гоголя: после перекрёстка при движении в сторону железнодорожного вокзала, а также возле филиала 442-го окружного военного клинического госпиталя имени З.П. Соловьёва по направлению к Голиковке.

Кроме того, запрет остановки транспорта вводится по чётной стороне Красноармейской улицы от улицы Максима Горького до площади Гагарина за исключением парковки возле Арбитражного суда Республики Карелия. Ограничения призваны увеличить пропускную способность магистрали и уменьшить количество конфликтов при перестроении между полосами движения.

Также запрет остановки транспорта введут с 23 сентября на Первомайском проспекте. Ограничения будут действовать по чётной стороне от дома № 30 до пересечения с Мурманской улицей. Нововведения призваны увеличить пропускную способность и снизить вероятность заторов на дороге.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными на указанных участках, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

Ранее сообщалось, остановку транспорта запретят у воинской части в Петрозаводске.