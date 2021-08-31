890x80
Реклама
Министерство социальной защиты Карелии окажет содействие в информировании избирателей, получающих социальные услуги на дому
Сегодня 08:27
ЦИК Карелии получила избирательные бюллетени для досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания
31.08.2021 17:27
Участники видеонаблюдения на выборах получат как минимум 54 849 аккаунтов для доступа к порталу с видеотрансляциями
31.08.2021 17:19
Суровая, непредсказуемая погода не сломила жителей Беломорского района (ВИДЕО)
31.08.2021 13:09
Костомукша – это гармоничное сосуществование природы и человека (ВИДЕО)
28.08.2021 12:55
Жители Прионежского района помогают родному краю двигаться только вперед (ВИДЕО)
28.08.2021 10:59

Остановку транспорта запретят на улицах сразу в трех районах Петрозаводска

Новости. Общество
15:10, 01 Сентября 2021
фото: @ amur.kp.ru / Виктор Гусейнов

Новости партнеров

С 23 сентября изменится схема движения транспорта на Кукковке, в Первомайском районе и центре Петрозаводска, сообщили в МВД Карелии.

На Балтийской улице будет запрещена остановка от Комсомольского проспекта до улицы Генерала Фролова со стороны Президентского Кадетского училища. Сейчас ограничение действует одну ночь в неделю – с 23 сентября его введут на постоянной основе. Новая организация призвана обеспечить встречный разъезд автомобилей, снизить вероятность возникновения конфликтных ситуаций и ДТП.

Для обеспечения безопасности дорожного движения будет запрещена остановка большегрузов в парковочных карманах на Красноармейской улице. Нововведения будут действовать на участках в районе пересечения с улицей Гоголя: после перекрёстка при движении в сторону железнодорожного вокзала, а также возле филиала 442-го окружного военного клинического госпиталя имени З.П. Соловьёва по направлению к Голиковке.

Кроме того, запрет остановки транспорта вводится по чётной стороне Красноармейской улицы от улицы Максима Горького до площади Гагарина за исключением парковки возле Арбитражного суда Республики Карелия. Ограничения призваны увеличить пропускную способность магистрали и уменьшить количество конфликтов при перестроении между полосами движения.

Также запрет остановки транспорта введут с 23 сентября на Первомайском проспекте. Ограничения будут действовать по чётной стороне от дома № 30 до пересечения с Мурманской улицей. Нововведения призваны увеличить пропускную способность и снизить вероятность заторов на дороге.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными на указанных участках, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

Ранее сообщалось, остановку транспорта запретят у воинской части в Петрозаводске.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.08.2021, 10:20
Шок: врачи Детской республиканской больницы в Петрозаводске везли ребенка без сознания на процедуры под проливным дождем
26.08.2021, 07:50
Историческое здание школы в Петрозаводске передано ФСБ
27.08.2021, 10:16
Два человека погибли при столкновении грузовиков под Петрозаводском
27.08.2021, 09:55
Супруга одного из отравившихся белорусов: Антон поехал в Карелию заработать денег, а не умирать
30.08.2021, 10:43
Власти Карелии передали в аренду без торгов почти 9 гектаров земли в районе Ялгубы
27.08.2021, 21:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СМЕРТЕЛЬНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ БЕЛОРУСОВ В КАРЕЛИИ, ПЕТРОЗАВОДСК ПОД ВОДОЙ И ШКОЛА ДЛЯ ФСБ

Аналитика

Сегодня 16:07
Обществоведение
«Здравляндия»: Нам доверяют самое ценное — заботу о здоровье детей!
Родителям больше не надо беспокоиться об очереди на запись к узким специалистам, прохождении всех нужных анализов и ожидании прохождения диагностики.
Разбери фундамент голыми руками 4
Сегодня 11:32
Право на отдых 1
31.08.2021 12:10
Будь разборчив. Пересмотр приоритетов сохранит Карелии репутацию чистого края
31.08.2021 09:45
Бюджетный эффект – чисто символический 3
30.08.2021 14:08
Вся аналитика

Чтиво

31.08.2021 15:40
Частная жизнь
Музыкальный «выстрел» из 90-х
Команда скейтбордистов модного американского бренда сняла в Петрозаводске клип под шуточную песню из эфира Карельского телевидения 30-летней давности.
Самый новый лазер в России начал работу в Карелии
31.08.2021 11:16
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
30.08.2021 09:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»