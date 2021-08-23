Остановку транспорта запретят у воинской части в Петрозаводске

В сентябре на Шуйском шоссе изменится схема движения транспорта.

По сообщению адмнистрации города, 14 сентября вводятся изменения в схеме движения в районе Северная Промзона. По чётной стороне Шуйского шоссе вдоль Войсковой части 92515 (Шуйское ш., 10) будет запрещена остановка.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными на данеом участке, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

Ранее сообщалось, с 26 августа на несколько дней частично перекроют Лыжную улицу между улицей Котовского и Косалмским проездом.