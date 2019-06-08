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Новости. Общество
15:41, 08 Июня 2019
фото: pixabay.com

С приходом жары в МЧС напомнили жителям Карелии, как вести себя у водоемов и во время купания

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Спасатели призывают жителей Карелии быть предельно осторожными во время отдыха на водоемах.

В Карелию пришла настоящая летняя жара. В такую погоду самым популярным местом времяпрепровождения становятся водоемы. К сожалению, во время отдыха на природе многие часто забывают об элементарных правилах безопасности при купании, пренебрежение которыми может привести к печальным последствиям.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни жаркая погода не собирается покидать наш регион. А потому, спасатели призывают горожан быть предельно осторожными во время отдыха на водоемах.

Предупредить трагедию можно, четко следуя правилам безопасного поведения на воде: не купайтесь в нетрезвом виде; не ныряйте в незнакомых местах, так как под водой могут быть бревна, сваи, рельсы и прочие предметы; не заплывайте далеко, даже если вы находитесь на надувных приспособлениях; купайтесь только в специально отведенных местах; не устраивайте на воде игр, связанных с захватами; не оставляйте без присмотра вблизи водоемов малолетних детей; не выходите в плавание на неисправной, необорудованной лодке, не садитесь на ее борта.

Бывают случаи, когда даже при соблюдении всех правил поведения на воде, люди все равно попадают в беду. В этом случае самой распространенной опасностью становятся судороги. Если вы чувствуете, что Вам сводит ногу, самое главное – не поддаваться панике. Погрузитесь на секунду под воду и, распрямив её, с силой потяните на себя ступню за большой палец.

Будьте осторожны на воде! Берегите свою жизнь и здоровье!

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