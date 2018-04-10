Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:58, 10 Апреля 2018

С Прионежской ЦРБ взыщут через суд более 700 тысяч рублей за бензин

По теме

Минздрав объяснил, почему в Карелии перебои с бесплатными лекарствами
10.04.18 15:38
ВИДЕО: Питьевая вода в Беломорске не соответствует санитарным показателям
10.04.18 14:53
Мирошник подтвердила, что горячую воду в этом году отключат только на две недели
10.04.18 14:22
Все новости
Загрузка...

Арбитражный суд Карелии удовлетворил иск компании "Новый город" к Прионежской ЦРБ и постановил взыскать с медучреждения крупную денежную сумму.

Арбитражный суд Карелии постановил взыскать с Прионежской центральной районной больницы в пользу компании "Новый город" 741,8 тысячи рублей, в том числе: 503,5 тысячи рублей – задолженность по заключенному ранее контракту и 238,2 тысячи рублей – обеспечение исполнения контракта, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 17,8 тысячи рублей, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

По теме

Минздрав объяснил, почему в Карелии перебои с бесплатными лекарствами
10.04.18 15:38
ВИДЕО: Питьевая вода в Беломорске не соответствует санитарным показателям
10.04.18 14:53
Мирошник подтвердила, что горячую воду в этом году отключат только на две недели
10.04.18 14:22
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
dgin
2018-04-10 16:01:55
С минздрава надо взыскивать , чтобы лучше думали как бензином обеспечивать больницы , а не болтались без дела , ни за что не отвечая. Скинули всё на больницы , ляпота.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.04.2018, 06:40
На Карелию надвигается очередной снегопад
05.04.2018, 10:41
Он переформатировался и никуда не делся
05.04.2018, 11:30
СРОЧНО: В Петрозаводске ребенок выпал из окна квартиры на 8-м этаже
05.04.2018, 17:13
Геннадий Боднарчук прокомментировал приговор Юрию Дмитриеву
05.04.2018, 16:43
Суд оправдал Юрия Дмитриева
05.04.2018, 14:31
Стало известно о состоянии мальчика, упавшего в Петрозаводске с 8-го этажа

Аналитика

Сегодня 13:16
Обществоведение
Последний поход "Поморов" – что предшествовало трагедии на Сямозере
Прокуратура в суде огласила подробности, предшествующие страшной трагедии на Сямозере, унесшей в июне 2016 года жизни 14 детей.
Дело о гибели детей на Сямозере
09.04.2018 12:39
Эхо внешней политики России добирается до Карелии 14
09.04.2018 09:40
"Весь поселок за тебя, Эдуард"
05.04.2018 10:12
Руководитель "со стройки"
04.04.2018 14:05
Вся аналитика

Медиа

Программа "Заживём" от ТНТ-Онего
06.04.2018 13:21
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»