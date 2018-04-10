С Прионежской ЦРБ взыщут через суд более 700 тысяч рублей за бензин

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Арбитражный суд Карелии удовлетворил иск компании "Новый город" к Прионежской ЦРБ и постановил взыскать с медучреждения крупную денежную сумму.
Арбитражный суд Карелии постановил взыскать с Прионежской центральной районной больницы в пользу компании "Новый город" 741,8 тысячи рублей, в том числе: 503,5 тысячи рублей – задолженность по заключенному ранее контракту и 238,2 тысячи рублей – обеспечение исполнения контракта, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 17,8 тысячи рублей, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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