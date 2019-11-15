С рабочим визитом в Карелии находится член ЦИК России Евгений Шевченко

Главной темой визита стали вопросы, связанные с внедрением инновационных цифровых технологий в электоральную практику.

В ходе поездки Евгений Шевченко выступил на семинаре - совещании с председателями территориальных избирательных комиссий республики и руководителями крупнейших участковых избирательных комиссий г.Петрозаводска.



Фото: Республика / Любовь Козлова

Участники семинара-совещания подвели итоги избирательной кампании по муниципальным выборам 8 сентября 2019 года и рассмотрели задачи избирательных комиссий по подготовке и организации единого дня голосования в 2020 году. Евгений Шевченко обратил внимание участников совещания, что основные тренды и новации, новые избирательные стандарты, установленные избирательной системой в ходе кампании по выборам Президента Российской Федерации в 2018 году, должны сохраниться и получить свое дальнейшее развитие. «Любой из механизмов не является самоцелью, главное – это удобство голосования для избирателей, их доверие к избирательному процессу и результатам выборов», - отметил член ЦИК России.

Евгений Шевченко подробно рассказал о результатах эксперимента по проведению голосования на цифровых избирательных участках и по электронно-дистанционному голосованию. Он отметил, что в следующем году будут развернуты 1000 цифровых избирательных участков по всей стране, в том числе два – в Республике Карелия. Предположительно эти участки будут размещены в г. Сортавала, где пройдут выборы депутатов городского совета. Кроме того, в Сортавале большое количество приусадебных участков жителей Ленинградской области, которые в день голосования 13 сентября 2020 года потенциально могут там находиться и проголосовать на выборах Губернатора Ленинградской области. Евгений Шевченко поставил задачу, чтобы председатели и системные администраторы всех территориальных избирательных комиссий республики прошли обучение при подготовке Единого дня голосования в 2020 году в Сортавале, когда там будут развернуты цифровые избирательные участки.



Фото: ЦИК Карелии

Говоря об электронно-дистанционном голосовании, член ЦИК России отметил, что эксперимент по электронно-дистанционному голосованию должен быть продолжен, поскольку является актуальным, особенно для отдаленных и труднодоступных районов, которых в республике достаточно, с целью минимизировать финансовые и трудозатраты.

Также Евгений Шевченко поставил задачу перед региональным Центризбиркомом и всеми территориальными избирательными комиссиями усилить информационную составляющую и активизировать мониторинг социальных сетей, сайтов различных сообществ наблюдателей, отрабатывать всю появляющуюся там информацию, а в случае несоответствия изложенных фактов действительности широко показывать их несостоятельность.



Фото: ЦИК Карелии

Евгений Шевченко подчеркнул, что важнейшей задачей остается обучение членов избирательных комиссий всех уровней.

В завершение семинара-совещания Евгений Шевченко вручил ведомственные награды: Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин награжден почетным знаком ЦИК России «За заслуги в организации выборов», член ЦИК Карелии с правом решающего голоса Татьяна Фотина награждена Почетной грамотой ЦИК России.

14 ноября в Петрозаводске состоялась встреча члена ЦИК России с правом решающего голоса Евгения Шевченко с заместителем Главы Республики Карелия по внутренней политике Владимиром Любарским. Во время встречи обсуждались вопросы развертывания цифровых избирательных участков, электронное дистанционное голосование и возможные поправки в избирательное законодательство республики.

Евгений Шевченко дал развернутые интервью телеканалам ВГТРК «Карелия» и «Сампо ТВ 360о», радиоканалу «Россия» и провел пресс-подход с печатными и электронными республиканскими СМИ, в которых рассказал о приоритетах дальнейшего развития избирательной системы, основных направлениях работы организаторов выборов в преддверии нового электорального цикла.

15 ноября член ЦИК России встретился с членами Территориальной избирательной комиссии Кондопожского района, в ходе которой были обсуждены вопросы подготовки к выборам, планируемым к проведению в 2020 году.

Евгений Шевченко провел рабочее совещание с представителями региональных отделений политических партий. Обсуждались вопросы, связанные с голосованием на цифровых избирательных участках, электронно-дистанционное голосование, изменения в избирательное законодательство и система обучения наблюдателей. Евгений Шевченко призвал представителей партий обеспечивать участие в работе ТИКов и УИКов членов комиссий с правом решающего голоса от этих партий на весь период деятельности соответствующих комиссий, своевременно подавать кандидатуры в кадровый резерв.