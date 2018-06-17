Голикова заявила об изменении инфраструктуры пенсионных накоплений.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что для пенсионных накоплений будет создана новая инфраструктура, а с работодателями, которые ущемляют работников из-за возраста, будут бороться, пишет news.mail со ссылкой на РИА "Новости".

"Прорабатывается законопроект, который предполагает создание новой инфраструктуры пенсионных накоплений. Я имею в виду новый механизм. Надо сказать, что-то, что было накоплено гражданами, оно останется. И сейчас будет некоторым образом, я думаю, доработана идеология того, как нужно работать с пенсионными накоплениями, которые уже переданы в негосударственные пенсионные фонды", — сказала вице-премьер в эфире программы "Итоги недели" на телеканале НТВ.

Она ответила и на вопрос о работодателях, пытающихся уволить человека перед выходом на пенсию или не принимающих на работу из-за возраста.

"Председатель правительства уже дал поручение Роструду пресекать такие случаи и проводить соответствующие контрольно-надзорные мероприятия, то, что относится к их непосредственной компетенции", — сказала Голикова.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах.

Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60−65 лет.