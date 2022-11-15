С российского рынка уходит крупный производитель видеокарт

Крупный американский производитель видеокарт Nvidia прекращает бизнес в России.

Стало известно, что американский разработчик графических процессоров Nvidia полностью прекращает все бизнес-операции в России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчет компании за III квартал.

Продажи в Россию компания оценила как «несущественные». На российский рынок приходится всего 2% от общего объема продаж и 4% от продаж в сфере видеоигр.

Поставлять в Россию оборудование Nvidia перестала 6 марта из-за начала спецоперации на Украине. А в июле компания перестала продавать и продлевать российским компаниям лицензии на свое программное обеспечение для облачного гейминга.

Напомним, что после массового ухода зарубеждных компаний с российского рынка, Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить в страну без согласия производителя.