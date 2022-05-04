В России утвердили список товаров для параллельного импорта

Запчасти для иномарок, игровые приставки, часы Apple и другие товары будут ввозиться в страну без разрешения правообладателя.

Министерство промышленности и торговли утвердило список товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию, в нем 96 позиций. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации. Об этом пишет РИА Новости.

«Утвердить прилагаемый перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса, <…> при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия», — говорится в тексте документа.

Среди прочего в списке находятся запчасти для иномарок, фото- и кинотехника, медицинские инструменты, часы Apple, музыкальные инструменты, приставки XBox, PlayStation, косметика и бытовая химия.

В конце марта российское правительство легализовало ввоз товаров без разрешения правообладателя, чтобы удовлетворить спрос на востребованный импорт в условиях санкций и ухода с рынка как самих компаний, так и официальных дистрибьюторов их продукции.

При этом параллельный импорт не означает узаконивания контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в министерстве.

Список будет меняться в зависимости от решений иностранных компаний по поводу работы в России.