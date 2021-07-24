С сентября в Петрозаводске начнут массово менять адресные таблички на зданиях

С 1 сентября в столице Карелии вступает в силу порядок установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов на территории города, сообщили в петрозаводской администрации.

В мэрии обращают внимание заказчиков и изготовителей табличек на правильное написание наименований. Одним из важных требований является верная очередность указания составных частей названия элементов улично-дорожной сети.

Существует два вида наименований:

1. Названия в виде прилагательного. В этом случае тип улицы пишется в конце:

Первомайский проспект

Левашовский бульвар

Берёзовая аллея

Литейная площадь

Закаменский переулок

Высотный проезд

Мурманская улица

2. Названия в родительном или именительном падеже. В этом случае тип улицы пишется в начале:

Проспект Ленина

Бульвар Интернационалистов

Аллея Отцов

Площадь Гагарина

Переулок Попова

Проезд Автолюбителей

Улица Лермонтова

За основу берутся реквизиты адреса, утверждённые постановлением Администрации, на русском языке с дублированием наименования на карельском языке в соответствии с Методическими рекомендациями по использованию карельского и вепсского языков в наименованиях, утвержденными приказом Министерства национальной и региональной политики РК.

В администрации города напомнили, что новый порядок устанавливает единые требования к виду, оформлению, размещению и эксплуатации указателей. Для табличек определены размер, цвет, а также шрифт. За основу был взят внешний облик петрозаводской таблички 1950-х годов, когда использовались двуязычные домовые аншлаги. Подобные адресные знаки можно до сих пор увидеть на Перевалке, Старой Кукковке, Зареке и в Центре.

Порядок установки табличек предусматривает запрет размещения рекламы и иной посторонней информации на адресном знаке, кроме того, установлено требование правильного написания наименования элемента улично-дорожной сети с дублированием наименования на карельском языке.