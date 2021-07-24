С сентября в Петрозаводске начнут массово менять адресные таблички на зданиях

С 1 сентября в столице Карелии вступает в силу порядок установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов на территории города, сообщили в петрозаводской администрации.
В мэрии обращают внимание заказчиков и изготовителей табличек на правильное написание наименований. Одним из важных требований является верная очередность указания составных частей названия элементов улично-дорожной сети.
Существует два вида наименований:
1. Названия в виде прилагательного. В этом случае тип улицы пишется в конце:
Первомайский проспект
Левашовский бульвар
Берёзовая аллея
Литейная площадь
Закаменский переулок
Высотный проезд
Мурманская улица
2. Названия в родительном или именительном падеже. В этом случае тип улицы пишется в начале:
Проспект Ленина
Бульвар Интернационалистов
Аллея Отцов
Площадь Гагарина
Переулок Попова
Проезд Автолюбителей
Улица Лермонтова
За основу берутся реквизиты адреса, утверждённые постановлением Администрации, на русском языке с дублированием наименования на карельском языке в соответствии с Методическими рекомендациями по использованию карельского и вепсского языков в наименованиях, утвержденными приказом Министерства национальной и региональной политики РК.
В администрации города напомнили, что новый порядок устанавливает единые требования к виду, оформлению, размещению и эксплуатации указателей. Для табличек определены размер, цвет, а также шрифт. За основу был взят внешний облик петрозаводской таблички 1950-х годов, когда использовались двуязычные домовые аншлаги. Подобные адресные знаки можно до сих пор увидеть на Перевалке, Старой Кукковке, Зареке и в Центре.
Порядок установки табличек предусматривает запрет размещения рекламы и иной посторонней информации на адресном знаке, кроме того, установлено требование правильного написания наименования элемента улично-дорожной сети с дублированием наименования на карельском языке.
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