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Новости. Экономика
10:45, 25 Апреля 2019
фото: economy.karelia.ru

"С собственно предпринимательством в Карелии обнаруживаются проблемы"

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Какие реально меры поддержки правительство Карелии может оказать местным предпринимателям?

Последние пару лет не проходит недели, чтобы на глаза не попалось информационное сообщение, повествующее о том, что сотрудники республиканского министерства экономического развития и промышленности представили сведения о мерах государственной поддержки предпринимательства в Карелии. Порой кажется, что суммарная аудитория тех, кто узнал об этих мерах, уже многократно превышает население региона, включая младенцев и стариков. Все меры поддержки перечислены на министерском сайте, портале Корпорации развития Карелии и около пяти Интернет-ресурсах, посвящённых инвестиционному потенциалу и развитию малого и среднего бизнеса в регионе.

Тем не менее, каждую неделю сотрудники министерства принимают участие в конференциях, круглых столах и семинарах, колесят по районам, проводя встречи с предпринимателями и рассказывая о том, каким широким спектром мер поддержки им всем можно воспользоваться. На указанное направление деятельности выделяются некогда казавшиеся заоблачными суммы. Если не ошибаюсь, только на текущий год и только за счёт средств федерального бюджета планируемый объём поддержки карельского предпринимательства должен превысить 400 миллионов рублей.

Есть меры поддержки. Есть средства поддержки. А вот с собственно предпринимательством обнаруживаются проблемы. Если быть более точным, то проблемы носят институциональный характер. И если ещё точнее, то стоит признать, что проблемы с развитием предпринимательства в Карелии – не только и не столько в распределении миллионов рублей на поддержку бизнесов, проблемы – в неразвитости институтов, в игнорировании властями институционального направления государственной инвестиционной политики.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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zanoza
2019-04-25 10:50:08
Со всех утюгов вещают о поддержке малого и среднего бизнеса. Так почему тогда этот бизнес не развивается?
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