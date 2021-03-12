С улиц Петрозаводска дополнительно вывезут 10 тысяч тонн снега

Средства выделены из бюджета города по поручению главы Петрозаводска, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В рамках муниципального контракта ООО "ТехРент" поддерживает чистоту и безопасность улично-дорожной сети карельской столицы. Подрядчик работает круглосуточно в разных районах Петрозаводска.

По информации городского оперативного штаба, минувшей ночью техника вывозила снег с проспекта Карла Маркса, улиц Пушкинской, Куйбышева, Андропова. Автогрейдер расчищал проезжие части на Древлянке и в Центре. Днём уборка и распределение противогололёдных материалов на дорогах и тротуарах продолжится.

За качеством и оперативностью мероприятий следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации.

Рейды проходят ежедневно. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.